Hackers incursionan en HBO y sustraen episodios de “Game of Thrones”

Dallas, (Notimex).- Piratas cibernéticos irrumpieron en servidores de la cadena de televisión HBO y sustrajeron alrededor de 1.5 terabytes de datos, (unos mil 500 gigabytes) incluyendo episodios no difundidos de algunas de las series de la compañía como “Game of Thrones”, “Ballers”, y “Room 104”.

Los hackers informaron del incidente en correos electrónicos enviados a periodistas de la industria del espectáculo.

“Hola a toda la humanidad. La mayor fuga de la era del espacio cibernético está sucediendo. ¿Cuál es su nombre? Oh, se me olvido decirlo. Es HBO y Game of Thrones …… !!!!!! Tienes suerte de ser los primeros pioneros en presenciar y descargar la fuga”, indicaron en su mensaje.

El portal de noticias Entertainment Weekly, informó este lunes que un libreto de Game of Thrones, de un episodio que se transmitiría la próxima semana, así como episodios de un par de series ya fueron colocados en la Internet por los piratas cibernéticos responsables de la incursión.

HBO no ha precisado que fue exactamente lo que fue los piratas cibernéticos lograron sustraer, pero han reconocido la violación de datos.

“HBO recientemente experimentó un incidente cibernético, que resultó en el compromiso de información de propiedad”, dijo la compañía en un comunicado a Entertainment Weekly.

“Inmediatamente comenzamos a investigar el incidente y estamos trabajando con las corporaciones de seguridad y las compañías de ciberseguridad. La protección de datos es una prioridad en HBO, y tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que tenemos” manifestó.

El robo de episodios no difundidos no es la única preocupación. Los hackers pudieron también haber sustraído correos electrónicos, registros financieros y otros datos personales de los empleados y los suscriptores de HBO.

