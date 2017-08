Harvey sigue siendo un desastre significativo

Continúa la peligrosa lluvia y la marejada ciclónica

(Comunicado oficial de FEMA emitido el sábado 26 de agosto, 2017)

WASHINGTON – El viernes por la noche, el huracán Harvey se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 4 antes de tocar tierra cerca de Rockport, Texas, y continúa siendo una tormenta peligrosa.

“Las prioridades ahora son apoyar a los estados con: búsqueda y rescate, atención médica a las personas, energía eléctrica temporal y productos que salvaguardan la vida”, dijo el Administrador Brock Long de Agencia Federal de Manejos de Emergencias (FEM. “Aquellos que se encuentren en la trayectoria de la tormenta tienen que prepararse para impactos significativos y continuos e interrupciones en las actividades diarias.”

El viernes, el Presidente Donald J. Trump emitió una Declaración por Desastre para el estado de Texas, proveyendo fondos federales para el trabajo de emergencias, para las personas afectadas y los dueños de negocios que sufran daños como resultado de la tormenta.

Los refugios están abiertos a través de las áreas afectadas y área circunvecinas. Descargue la aplicación móvil de FEMA para recibir información sobre refugios, alertas meteorológicas y consejos de seguridad. La aplicación (disponible en inglés y en español) proporciona instrucciones de refugios disponibles en el área, consejos de supervivencia en un desastre y alertas de las condiciones del tiempo del Servicio Nacional de Meteorología.

La coordinación federal está totalmente activada, preparada y proporcionando apoyo a los estados, comunidades locales y tribus según sea necesario. El Centro Nacional de Coordinación de Respuesta de FEMA en Washington, D.C. y el Centro Regional de Coordinación de Respuesta en Denton, Texas, se encuentran operando las 24 horas del día.

El viernes, la estación del Guardacostas de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) en Corpus Christi informó de un rescate en el agua de 12 personas en un barco inundado por el agua. Los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) de FEMA están pre-posicionados en San Antonio, Texas para rescates adicionales si fuera necesario. Cada uno de estos equipos tiene capacidades rápidas del rescate en el agua. Se ha organizado un Equipo de Apoyo a Incidentes de USAR en College Station, Texas para apoyar a los equipos durante su despliegue.

Aunque las operaciones inmediatas de salvamento y mantenimiento de la vida son la prioridad para FEMA y nuestros socios, los residentes y propietarios de negocios en condados declarados que sufrieron daños relacionados con el desastre debido al huracán Harvey, y que puedan hacerlo, pueden solicitar asistencia en línea en www.DisasterAssistance.gov/es.

Esta página también incluye enlaces a información sobre cómo presentar una reclamación de seguro contra inundaciones bajo el Programa Nacional del Seguro de Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés). Para presentar una reclamación de seguro contra inundaciones bajo el NFIP, comuníquese con su agente de seguros inmediatamente. También puede llamar al 1-800-621-FEMA (3362) –seleccione la opción 2– para obtener más información sobre su póliza y dirigirse al recurso de reclamaciones apropiado.

Solicitar asistencia de FEMA en línea es la forma más rápida de hacerlo ya que el evento durará varios días y el alcance total de los daños no será evidente hasta que la tormenta haya pasado. Si no tiene acceso a Internet, puede inscribirse llamando al 1-800-621-FEMA (3362) o al 1-800-462-7585 (TTY). Si usa el 711 de retransmisión o el Servicio de retransmisión de video (VRS, por sus siglas en inglés), llame al 800-621-3362. Los números de teléfono gratuitos funcionarán de 6 a.m. a 10 p.m. siete días a la semana hasta nuevo aviso.

Seguridad

Recuerde, siga las instrucciones de los funcionarios estatales, locales y tribales. Si se le dice que se refugie en el lugar o evacúe, hágalo inmediatamente. No regrese a las áreas evacuadas hasta que se le indique que es seguro hacerlo.



Si se encuentra en un edificio de gran altura y tiene que refugiarse en el lugar, vaya a los pasillos o habitaciones interiores del primer o segundo piso. Debe permanecer en pisos por encima de la crecida o marejada ciclónica, pero no vaya a los pisos más altos debido a los impactos del viento.



La marejada ciclónica es a menudo la mayor amenaza a la vida y la propiedad de un huracán. Presenta una amenaza significativa de ahogarse y puede ocurrir antes, durante o después de que el centro de una tormenta atraviese un área. La marejada ciclónica puede cortar a veces las rutas de evacuación, por lo que no debe demorar en irse si se ordena la evacuación de su área.



Existe la posibilidad de inundaciones peligrosas con esta tormenta. Conducir a través de una zona inundada puede ser extremadamente peligroso y casi la mitad de todas las muertes por inundaciones repentinas ocurren en los vehículos. Cuando esté en su automóvil, esté atento a las inundaciones en áreas bajas, puentes y pendientes de autopistas. Tan solo seis pulgadas de agua pueden hacerle perder el control de su vehículo.



Si se encuentra con crecidas, recuerde: dé la vuelta, no se arriesgue.



Esta tormenta tiene el potencial de formación de tornados. Si está bajo una advertencia de tornado, busque refugio inmediatamente en el centro de una pequeña habitación interior (armario, pasillo interior) en el nivel más bajo de un edificio robusto. Ponga tantas paredes como sea posible entre usted y el exterior.



Cuando sea seguro hacerlo, compruebe si sus vecinos necesitan asistencia, como bebés, niños, adultos mayores, personas con discapacidades y otros con necesidades de acceso y necesidades funcionales. Los miembros individuales de la comunidad son la primera línea de respuesta tras una tormenta.

