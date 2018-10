Hilda Garza DeShazo, aspirante a representante estatal del Distrito 41

Con el fin de poner a disposición de los residentes del Valle de Texas su experiencia y conocimiento logrado en educación y liderazgo cívico, Hilda Garza DeShazo se postuló como candidata para representante estatal del Distrito 41, que comprende las ciudades de Alton, Edinburg, McAllen, Mission, Palmhurst, Palmview y Pharr.

“Decidí lanzar mi candidatura para representante estatal en mi comunidad porque deseo proteger al pueblo de cualquier intento de aumentar los impuestos contra programas de salud disfrazados”, expresó DeShazo durante una entrevista con este medio informativo. Con gran firmeza la aspirante a legisladora dijo que ”Es importante que los residentes del Distrito 41 conozcan que tienen como opción a una persona que los representará con orgullo y peleará en contra de impuestos innecesarios”.

Garza DeShazo, quien ha residido durante toda su vida en el Valle del Río Grande, dijo que su historia es similar a la de muchos en el Valle.

“Mis comienzos fueron muy humildes. Nací en la ciudad de McAllen, Texas y fuí criada por una madre soltera, en una época cuando esto no era lo normal. Entiendo lo que es no tener el dinero para lo que se necesita, pero también entiendo cómo a través de la educación y el trabajo duro, cualquiera puede lograr una vida mejor y mi objetivo es devolverle a la comunidad la oportunidad que a mí se me brindó”, señaló.

“Quiero ofrecerle a las personas de mi comunidad una opción significativa en la urna este 6 de noviembre y quiero ver que nuestras familias y comunidades compartan todas las oportunidades de éxito”.

la aspiranante a representantes estatal, con una importante trayectoria en bien de la educación dijo que ”Nací, crecí, fui educada y empleada aquí en el Valle, amo esta región y quiero verla continuar avanzando en una dirección positiva”.

Hilda Garza DeShazo, se graduó de McAllen High School, recibió su licenciatura en Inglés y una Maestría en Administración de Escuela Públicas y Liderazgo Educacional en la Universidad de Texas-Pan American, en Edinburg.

Es una educadora jubilada que dedicó 33 años a ser maestra, entrenadora y administradora en escuelas públicas, también sirvió en la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente de McAllen. Actualmente es parte del Consejo Disciplinario del Colegio de Abogados de Texas y del Consejo de Políticas de Head Start del Condado de Hidalgo.

“Amo y estoy orgullosa de mi comunidad y su gente. Espero tener la oportunidad de trabajar para todos ustedes en la Casa de Representantes de Texas, no tengan duda que lucharé por mejorar el sistema educativo para sus hijos, nuestros maestros y aquellos que se han retirado de ésta noble profesión.

“La educación es la base de cualquier comunidad y debe seguir siendo una de las principales prioridades en el Capitolio estatal para educar a nuestros hijos, apoyar a los maestros que trabajan arduamente y a los maestros jubilados”, señaló.

“Crear oportunidades e impulsa el desarrollo económico en forma de empleos bien remunerados y competitivos. Como ex educador y administrador, sé de primera mano lo que nuestras escuelas y estudiantes necesitan del gobierno estatal. Tenemos que luchar por nuestra parte justa de financiamiento, sin imponer una carga excesiva al contribuyente y empoderar a nuestros distritos escolares locales para crear políticas que fomenten el aprendizaje”, agregó.

Además de mejorar la educación pública, los objetivos de Garza DeShazo son hacer crecer la economía y generar empleo, detener la inmigración ilegal, conseguir financiaciamiento para el cuidado de la salud, cuidar a los veteranos militares, reducir el crimen y mejorar la seguridad pública.

“Les ofrezco una voz independiente y humildemente les pido su apoyo”, expresó para concluir su entrevista la candidata del Distrito 41.

