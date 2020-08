Hispanos, más expuestos al coronavirus y menos medicinas para el corazón

Los Ángeles, (EFE News).- Los latinos están sufriendo de manera especial el ataque del coronavirus y también son los que menos utilizan medicamentos usan para combatir enfermedades del corazón, según muestra un estudio difundido este miércoles.

Los latinos representan el 18,5 % del total de habitantes del país, según el Censo, pero las muertes a causa del coronavirus entre este grupo étnico suponen el 29,4 %, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Sin duda, el grupo poblacional más afectado por las muertes relacionadas con el COVID-19 es de los latinos aunque no se ha podido determinar una causa específica sino, más bien, la confluencia de varios factores”, señaló a Efe Marcos Aldana, epidemiólogo del Centro de Recursos de Salud, con sede en Texas.

Dado que las personas con condiciones especiales como diabetes o enfermedades cardiovasculares son más propensas a sufrir los efectos más graves del coronavirus, “la falta del tratamiento médico adecuado para estas dolencias agrava el riesgo para los hispanos”, anotó el especialista.

Según detalla un estudio presentado este miércoles por la Asociación Estadounidense del Corazón, sólo el 57 % de los latinos que sufre de enfermedad arterial periférica utiliza las medicinas recomendadas para esta dolencia. De igual forma, el 68 % de los latinos afectados usa medicinas para combatir la enfermedad coronaria arterial.

El informe destaca la importancia de ofrecer mejores recursos a esta población, los cuales “podrían incluir mejorar el acceso a la atención médica, educar a los pacientes y abogar para que los médicos ofrezcan un tratamiento que cumpla con las pautas”, como dijo a Efe Simin Hua, investigadora de Epidemiología y Salud de la Población del Colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York.

“Esto es especialmente importante porque muchas personas hispanas -o latinas- en los Estados Unidos enfrentan problemas como la falta de seguro médico y la alta carga de factores de riesgo cardiovascular”, agregó Hua, autora principal del informe.

Los hispanos en general presentan las mismas tasas de hipertensión, obesidad, diabetes y colesterol alto que la población blanca no hispana, pero su menor acceso a atención sanitaria los coloca en mayor riesgo.

Además, ciertas características específicas y comunes entre los latinos son factores que inciden en las mayores tasas de infección y mortalidad en esta población.

“Los hispanos tienden a presentar un mayor índice intergeneracional entre las personas en una misma vivienda; esto quiere decir que es frecuente que en una misma casa vivan los padres, los hijos y los abuelos u otros adultos mayores”, comentó Aldana.

El especialista señala que esta cercanía de convivencia de diferentes generaciones eleva el riesgo de contagio para las personas mayores de 65 años, que son más propensas a adquirir el virus.

Si a ello se agrega la sobrepoblación en las viviendas, una circunstancia común entre muchos hispanos de bajos recursos, el riesgo de contagio se eleva sustancialmente, según señaló un estudio reciente de la entidad California Dividida.

Por otra parte, otros análisis apuntan a que el tipo de ocupación de los latinos, muchos vinculados a trabajos esenciales relacionados con la salud, los servicios, la agricultura o la construcción, entre otros, los expone a un mayor riesgo de contagio.

Los hispanos constituyen un 25 % del total de personal dedicado a ocupaciones de servicio consideradas de alto riesgo de contagio del COVID-19, según datos de la Oficina de Estadísticas del Trabajo de los EE.UU.

Así, representan el 19 % de los trabajos en el área de la salud, el 27 % en las labores de preparación de alimentos y el 38,2 % en limpieza y mantenimiento de edificios y terrenos. En el área de la construcción, otro sector señalado como de elevado riesgo de contagio, los latinos constituyen el 36,4 % del total de trabajadores.

La mayor incidencia de la pandemia del coronavirus ha sido un factor común en los estados donde residen más números de latinos, por lo que no se cree que sea algo regional, anotó Aldana.

En California, el estado del país con mayor cantidad de hispanos, el 56 % de contagios corresponde lo latinos aunque este grupo sólo representa el 39 % total de la población. Igualmente representan el 46 % de las muertes relacionadas con el virus.

En Texas, donde los hispanos son el 40 % de la población, constituyen el 47 % de las muertes a causa del COVID-19, según el Departamento estatal de Servicios de Salud.

En Florida, donde los latinos representan el 26 % de la población total, son cerca del 30 % de los casos de infecciones por el coronavirus y un tercio de las hospitalizaciones por la pandemia, según datos del departamento de Salud del estado.

Comparte tu opinión.