Impactó el festival musical “Catrina”

McAllen.- En medio del entusiasmo de la comunidad del Valle de Texas y del noreste de México, en especial la hispana, se llevó a cabo el Primer Festival de Música y Artes del Valle de Texas «Tecate Catrina Fest 2019», producido por First Row Productions, que tuvo su punto culminante el sábado anterior.

En los terrenos adyacentes al Centro de Convenciones de McAllen se erigieron enormes escenarios donde alternadamente actuaron los grupos invitados para el evento.

En medio del área acondicionada para el espectáculo, la imponente Catrina, de 33 pies de altura, realizada por artesanos regiomontanos para ser presentada en este festival, estuvo en exhibición y frente a ella, una interminable fila de integrantes del público que no perdieron la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo.

GRAN ESPECTACULO

Durante 12 horas continuas, alternando escenarios, el sábado 2 de noviembre reconocidos exponentes nacionales e internacionales del rock y balada en español, hicieron su presentación contando con tecnología de primer nivel dispuestos al aire libre en los jardines del McAllen Convention Center.

El repertorio lo integraron La Castañeda junto con Genitallica, creadores de polémicas melodías mezcladas con toques de rock, rap y funk; Víctimas del Dr. Cerebro, Jenny and the Mexicats, Inspector, Too Many Zooz, Ximena Sariñana, la banda puertorriqueña Cultura Profética, además de Fobia, Zoé y celebrando 50 años de carrera artística, el Tri de Alex Lora, grupo pionero del rock and roll original en español, que deleitó a sus seguidores con su repertorio, temas clásicos que han marcado a generaciones enteras, tales como A.D.O., Contigo me conformo, Triste Canción, Ni una muerta más, Perro Negro, Parece Fácil, Mente Rockera y Piedras Rodantes, entre otras que fueron coreadas de principio a fin por el público asistente.

Ya entrada la noche los asistentes fueron abandonando el recinto donde encontraron, además de música, bebidas internacionales y comida mexicana para su completo deleite y, por si fuera poco, con un clima extraordinario que permitió el pleno desarrollo de este singular espectáculo.

Comparte tu opinión.