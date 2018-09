Imparte Dr. Fluvio Ruiz temas de Pemex y reforma energética

• El especialista en sector petrolero habló de la construcción y rehabilitación de refinerías

• Lo recibe el Rector de la UAT José Andrés Suárez en la Facultad de Ingeniería de Tampico.

El especialista en el sector petrolero del país, Dr. Fluvio César Ruiz Alarcón, impartió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la conferencia “Reforma Energética Construcción y Rehabilitación de las Refinerías de Petróleos Mexicanos” ante estudiantes, profesores e investigadores del Centro Universitario Sur (CUS-UAT).

El Rector José Andrés Suárez Fernández dio la bienvenida al expositor en el evento organizado por la Facultad de Ingeniería de Tampico “Arturo Narro Siller” (FIANS), acompañado por el director del plantel anfitrión, Ricardo Tobías Jaramillo y el ex director de esta institución, Roberto Pichardo Ramírez.

En el evento celebrado en el Salón Interactivo de la FIANS, acompañaron también los funcionarios de la Rectoría, Víctor Hugo Guerra García, Secretario de Administración y el Ing. Gabriel Vigueras Tenorio, Secretario de Vinculación.

En su intervención, el Dr. Fluvio Ruiz señaló que no fue alcanzada la meta de producir hasta tres millones de barriles diarios de crudo, lo que trajo consecuencias para las reservas de combustible del país.

Indicó que hay que hacer un mayor esfuerzo exploratorio para darle mayor sostenibilidad a Pemex a largo plazo, pues la tasa de restitución de reservas es menor al 20 por ciento, es decir por cada 5 barriles que se produce apenas se repone uno.

Subrayó que es necesario exprimir los campos maduros, tras considerar que muchos fueron explotados con tecnología de antaño.

“Los campos se pueden explotar con técnicas de recuperación mejoradas, y por supuesto, lo que también es importante es que la explotación futura de los campos se haga a partir de la nacionalidad o de la naturaleza de la geología misma y no a partir de las necesidades fiscales inmediatas del Estado mexicano”, añadió.

Se pronunció por revertir la división de Pemex en subsidiarias y dijo que entre lo poco rescatable de la Reforma Energética se encuentra la posibilidad de que Pemex haga alianza con la iniciativa privada, lo que sin embargo, dijo, está en manos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a partir de variables que toma en cuenta la Secretaría de Hacienda.

A finalizar la conferencia, el Rector José Andrés Suárez Fernández le hizo entrega de un reconocimiento por su magistral exposición; además de destacar su destacada trayectoria profesional y política; y su contribución a la formación de profesionales para el sector energético del país.

El Dr. Ruiz Alarcón cuenta en su formación académica con una Maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); una Maestría y el Doctorado en Economía de la Energía, respectivamente, en la Universidad Pierre Mendes-France de Grenoble y en la Universidad de París III, en Francia.

