In Real Life llega al Valle de Texas

McAllen.- La agrupación musical In Real Life, integrada por Brady Tutton, Chance Pérez, Drew Ramos, Michael Conor y Sergio Calderón, se integrará a la gira American Idol Live y este 21 de julio llegarán al Valle de Texas, teniendo como escenario el McAllen Performing Arts Center.

La banda, que en el verano del año pasado ganó el concurso de reality de la cadena ABC, Boy Band, estrenó su primer single, “Eyes Closed” en el final de ese programa. Esta canción debutó en los primeros lugares de las listas de preferencias de iTunes, y alcanzó el No. 3 en la Tabla Global Viral de Spotify. “Eyes Closed” se presentó por primera vez en el final de Boy Band después de que Estados Unidos votara para seleccionar, entre todos los participantes, a los cinco que formarían este grupo, la primera vez en la historia de la televisión estadounidense que se selecciona una banda así.

Recientemente In Real Life hizo su primera incursión en la música en español cuando en abril pasado, en el programa Despierta América, lanzó su tercera canción, “How Badly”, la cual tiene frases en este idioma. Mientras tanto, su single “Tattoo (How ‘Bout You)”, un contagioso hit de pop ocupa actualmente la posición No. 36 en la lista de los Top 40 de las radios, mientras que en la lista de las Billboard Pop Songs, está en el puesto No. 39. Todo esto a la vez que ha aparecido en los programas de mayor sintonía en la TV, como Jimmy Kimmel Live, Good Morning America, Live With Kelly & Ryan, TRL y Despierta America. Sus magníficas armonías en cinco voces se ven reforzadas por el poderoso rap de Michael Conor.

