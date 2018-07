“ In real life”, union de talentos jóvenes de la música

(Redacción)

Tal vez conozcas a In Real Life como los finalistas del programa de ABC ‘Boy Band’. Recientemente hicieron su primera incursión en la música en español cuando, en el mes de abril, lanzó su tercera canción, “How Badly” -la cual tiene frases en este idioma- en el programa Despierta América. Mientras tanto, su single, Tattoo (How ‘Bout You), es un contagioso hit de pop que actualmente ocupa la casilla No. 36 en la lista de los Top 40 de la radio, mientras que en la lista de las Billboard Pop Songs, está en el puesto No. 39.

La agrupación integrada por Brady Tutton, Chance Perez, Drew Ramos, Michael Conor y Sergio Calderon, se integrará a la gira American Idol Live y este 21 de julio llegan al Valle de Texas, teniendo como escenario el McAllen Performing Arts Center.

¡Aquí, los muchachos con mucho talento sobre su incursión en la música y más!

En entrevisa concedida a El Periódico USA nos revelan aspectos personales y anticipan lo que será su espectáculo.

EPUSA-¿Cómo se convirtieron en la nueva banda de chicos de los Estados Unidos?

Nosotros fuimos formados en un show que se llamaba Boy Band el año pasado. Hemos estado juntos por un año entero, y ahorita estamos en nuestra primera gira, nos estamos divertiendo mucho!

EPUSA- ¿Cómo surge el nombre de la banda?

Nuestro nombre fue elegido por el grupo. Lo elegimos porque la gente nos ve en la vida real ahora, no en el programa de televisión. significa mucho para nosotros

EPUSA- ¿Qué significa para ustedes estar en una banda donde cada integrante tiene una personalidad diferente?

Tener diferentes personalidades lo hace divertido para nosotros. Todos somos de diferentes lugares y es divertido juntar diferentes culturas.

EPUSA- ¿Que significa para ustedes incursionar en la música en español?

Incorporar español a nuestra música es muy importante para todos nosotros. Tenemos diferentes personalidades y culturas en el grupo y queremos usar todo lo que tenemos.

EPUSA- ¿Cuando sus seguidores podrán disfrutar de un album de larga duración de In Real Life?

En este momento solo estamos sacando sencillos. Esperamos lanzar un álbum completo pronto para mostrarle a todos nuestros diferentes talentos.

EPUSA- Este verano se incorporan a la gira de American Idol y llegan al Valle de Texas, qué pueden esperar los fans de In Real Life de su presentación en este concierto?

Los fans pueden esperar un show extraordinario. Tenemos muchas luces y baile que hace que todos se diviertan. Esperamos que les guste nuestro show!

