Incertidumbre puede causar ansiedad a los menores, señala psicoterapeuta

México, Notimex).- Los menores necesitan un cuidado estructurado para un desarrollo mental sano, ya que la incertidumbre les causa angustia, ansiedad y en algunos casos hasta enfermedades, afirmó Susana Serdán Vázquez, catedrática del posgrado en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Intercontinental.

En entrevista con Notimex, dijo que para los pequeños es muy importante que existen horarios, límites, tiempo para jugar y para dormir, para tener disciplina y orden que los hace más seguros.

“Una de las cosas que se ha comprobado generan patologías (enfermedades) es la incertidumbre, cuando el niño no sabe qué viene después, eso le puede generar mucha ansiedad porque no tienen un aparato psíquico desarrollado que les permita manejar la ansiedad y requieren de un adulto que les dé seguridad”, explicó.

Por eso si los van a cuidar adultos en la casa, lo ideal es darles a estas personas las herramientas para un desarrollo estructurado de los menores, que desarrollen agendas con tiempos establecidos y etapas precisas.

Serdán Vázquez, mencionó que cuando las niñas y los niños no están bajo el cuidado de personas seguras no solamente se corre el riesgo de que la enseñanza no sea estructurada como quizá en una estancia infantil, sino también de abusos físico, mental e incluso sexual.

