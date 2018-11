Informan a sur de Texas sobre despliegue militar por caravana inmigrante

Dallas, (Notimex).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos informó hoy a funcionarios de comunidades fronterizas en el sur de Texas sobre la planificación del despliegue militar para contener la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a través de México hacia territorio estadunidense.

Eddie Treviño Jr., juez del condado de Cameron en Brownsville, dijo a la prensa local que la CBP no dio nueva información sobre el despliegue más allá de que se planea esperar a que la caravana arribe y deje la Ciudad de México para determinar a dónde será enviado su personal que será asistido por las fuerzas armadas.

El Comando Norte de Estados Unidos, la fuerza militar unificada que provee apoyo a las autoridades civiles, informó este jueves a través de Twitter que está dando apoyo a la CBP a través de la “Operación Patriota Fiel”, que incluye planeación, ingeniería, transportación, logística y soporte médico.

El apoyo, precisó, “mejorará la capacidad de CBP para impedir/denegar cruces ilegales y contribuir a la seguridad de la frontera”. El mensaje del Comando Norte fue acompañado por algunas fotografías que ilustran el despliegue de tropas.

“Hubo una expectativa anticipada de que la caravana podría enfocarse a cruzar a través de la ciudad de Brownsville, pero ahora que se están dirigiendo a la Ciudad de México, no hay más que esperar y ver si el grupo se divide y hacia dónde los migrantes se orientan”, dijo Treviño.

“Pueden tener una mejor idea de si van a venir a Brownsville o McAllen o Laredo o algún otro punto”, indicó.

El juez del Condado de Cameron comentó que aun no hay detalles disponibles de cuánto tiempo y dónde serán estacionadas las tropas. Eso probablemente cambiará dependiendo del movimiento de la caravana, dijo.

Treviño señaló que se está considerando estacionar tropas en la comunidad de Donna, al este de McAllen, pero indicó que es una situación “muy fluida” que podría variar.

Comparte tu opinión.