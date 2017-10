Intocable define su estilo como “texican”

* La agrupación se presentará en noviembre y diciembre en la Arena Monterrey

Monterrey, Notimex).- A 26 años de trayectoria musical, Intocable, la reconocida agrupación musical texana, considera que ha encontrado un estilo “texican” (texano-mexicano), luego de que en sus inicios predominaba lo norteño para lograr la preferencia del público en México, particularmente.

De visita por tierras regiomontanas para promocionar la serie de conciertos previstos para los próximos 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en la Arena Monterrey, Ricky Muñoz, vocalista y líder del grupo de Zapata, Texas, habló de esa evolución musical en más de dos décadas.

“Empezamos en Texas y cuando salimos nosotros de Texas a trabajar, queríamos nosotros, primero que nada, ser aceptados por el público mexicano, esa era nuestra meta, que el público mexicano nos aceptara, entonces, siendo de Texas, dijimos, es música norteña lo que tocamos nosotros”, refirió.

“Decían, son texanos, no, no, no, porque queríamos que los mexicanos, la gente de acá de México, nos hiciera parte de ellos, y veíamos que si decíamos que éramos un grupo texano, respecto a esos grupos como Elsa García, que venían solamente a nivel Monterrey, por decir Ramón Ayala, que sí es, más reconocido”, comentó.

No obstante, reconoció que no es música norteña como la de antaño, que incluso sigue siendo tocada por otras reconocidas agrupaciones, “si nos comparan, pues no somos eso… no suena ni parecido”.

“Nuestro objetivo se logró, podemos ya decirlo, realmente quién somos, qué es el estilo de Intocable, o qué realmente somos; en un principio hicimos música norteña, porque queríamos que ustedes nos aceptaran y lo hicieron, nos cobijaron, lo siguen haciendo, de lo cual estamos súper agradecidos” y muestra de ello son los tres conciertos en puerta aquí, dijo.

Consideró que hoy Intocable “es una combinación de todo. A Intocable es difícil ponerle un género o ponerle un nombre, salimos con un nombre para nosotros, que es el ‘texican’, es lo que es el estilo de Intocable, es texican, es texano con mexicano”.

“Es lo que describe nuestra identidad como músicos, como personas”, subrayó el intérprete texano, en conferencia de prensa ofrecida en la Arena Monterrey, acompañado por integrantes de la agrupación.

Al empezar una carrera musical “es difícil” imponer un estilo musical, al no tener experiencia, pero mantienen una línea de música que los mantiene en el gusto del público, afirmó.

Sobre las tres fechas para conciertos en la Arena Monterrey, manifestó que más allá de producción, sus canciones son las estrellas en estas actuaciones para el público regiomontano, al que brindarán una mezcla de sus grandes éxitos con nuevas canciones.

“Nuevo show, personajes viejos, canciones, yo creo de todo, siempre hemos hecho de todo, variado, enlazar canciones nuevas con viejitas, canciones que están ahí entre el medio, cuando Intocable va evolucionando, que el público dice a veces, ya, eso ya no es norteño, de todo, creo que va a haber música de todo tipo y la música que siempre hemos tocado”, señaló.

Por otra parte, dijo que ante los recientes sismos en México, de inicio pensaron hacer donativos de herramientas en tráiler, pero por las complicaciones de logística para el envío, no se hizo.

Lo mismo sucedió con apoyo económico, pero respaldarán a fanáticos de Intocable de una población poblana que perdieron su vivienda.

Relató que a través de redes sociales conocieron del caso de una vivienda en la comunidad de San Antonio Tlatenco, Puebla, cuyas paredes se derrumbaron, pero en otra que se mantuvo estaba el listón de Intocable y decidieron apoyar ahí.

“”Esto no es casualidad, es una señal clara, en un pueblito cerca de Puebla, el terremoto tumba completamente una casita, ponle que eran cuatro paredes, de las cuatro se caen tres, y queda una pared parada, y en esa pared, tengo la foto, está el listón de Intocable, donde iban a los bailes, es lo único que queda parado en la pared”, refirió.

“Para nosotros dijimos, esa es la señal, ahí nos están hablando y eso es lo que estamos haciendo, construyéndole a esa persona su casa, directamente, con Don Lucio, se llama la persona, le vamos a construir su casa”, comentó Muñoz.

“A lo mejor vamos a construir a dos, tres personas más, ahí vecinos, construir casas directamente con la población de esa comunidad, San Antonio Tlatenco-”, indicó.

“Eso no se puede explicar, no creo en casualidades, pero ese fue el llamado, el listón de Intocable, ahí estaba claro dónde donar, dónde hacer lo que se tenía que hacer y eso es lo que estamos haciendo”, externó.

