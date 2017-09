Irma continúa con su paso demoledor por el Caribe hacia Florida

Miami, (Notimex).- El poderoso huracán Irma continúa este viernes su paso demoledor por el Caribe, dejando devastación y muerte en su camino rumbo a Florida, Estados Unidos, donde expertos prevén que podría ocasionar un daño catastrófico.

El huracán Irma, clasificado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) como “el más peligroso de todos los tiempos”, golpeó ya las islas de Turcos y Caicos la madrugada de este viernes.

Reportes de prensa indicaron que las comunicaciones quedaron cortadas una vez que la tornenta se abatió sobre esas islas y los daños aún no se podían cuantificar.

La temible tormenta ha dejado destrucción a su paso provocando al menos 11 muertos, en las Antillas Menores francesas de San Bartolomé, San Martín y Barbuda.

En Barbuda la devastación es casi total y los daños materiales se estiman en unos 240 millones de dólares, según reportes la aseguradora pública francesa (CCR) especializada en catástrofes; mientras que en San Martin las autoridades reportan saqueos.

Irma había disminuido ligeramente la fuerza de sus vientos a 240 kilómetros a categoría 4, una tormenta “extremadamente peligrosa” la mañana de este viernes, y se desplazaba hacia el oeste entre Cuba y Las Bahamas, indicó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

En Puerto Rico, cientos de miles de personas quedaron sin electricidad.

Además de Irma, ahora los huracanes José, de categoría 3 y Katia, en el Golfo de México de categoría 2, componen un escenario en la cuenca del Atlántico que no se veía desde 2010.

En Miami, que es donde se pronóstica tendrá un impacto no visto en más de dos décadas desde el huracán Andrew de 1992, Irma podría generar daños catastróficos, de acuerdo con autoridades.

La evacuación decretada como obligatoria de las zonas bajas costeras, es la mayor que se realiza en la última década en el Condado Miami-Dade, donde 650 mil de personas ya fueron desplazadas.

Cientos de miles han huido de Florida por carretera o aire; o se han movido hacia los albergues habilitados por las autoridades a través de la costa este del estado en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, donde habitan unos seis millones de personas.

Las escuelas y las oficinas, así como edificios públicos fueron cerrados desde el jueves y algunos residentes realizan este viernes compras de último momento para hacer frente a la tormenta.

Más de dos mil vuelos ya habían sido cancelados para el viernes y el sábado, además de las cancelaciones en el Caribe de más de cuatro mil 600 vuelos que han sido eliminados desde que Irma comenzó a afectar la zona.

El Aeropuerto Internacional de Miami está abierto por ahora, pero su principal cliente American Airlines informó que dejará de volar a partir de las 16:00 hora lcoal de este viernes, mientras que en Fort Lauderdale lo hará a partir de las 19:00 horas.

