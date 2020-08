Juanes Viaja Por La ‘Vía Láctea’ En Homenaje A Zoé

“Hace unos meses me contactó el management de ZOE, para invitarme a participar y cuando escuché la idea inmediatamente dije si, porque ZOE es una banda muy importante para la música latinoamericana, diría yo ‘gracias a Dios están ellos por ahí’, es como que no está Soda Stéreo pero está ZOE por ejemplo, está Café Tacuba, son bandas muy importantes y cuando escuché varias opciones que me mandaron Vía Láctea me conectó más, en si la canción, la letra la melodía. Mi acercamiento a la canción fue libre. Reinterpreté la canción como si fuera mía digámoslo así, cogí los acordes, empecé a cantarla yo como si fuera mi canción, empecé a imaginármela más o menos, obviamente teniendo referencias de su disco MTV Unplugged y de su disco original, la verdad que quedé muy contento. La canción fue producida por Sebastian Krys y por mi”- Juanes.