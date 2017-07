Julio Bracho dará vida al mánager de Julio César Chávez en bioserie

* El actor la define como una gran historia de vida y de grandeza deportiva

México, (Notimex).- Julio Bracho será el encargado de llevar al legendario boxeador Julio César Chávez por el camino de la fama en la serie “El César”, que el actor describe como un trabajo interesante, divertido y apasionado.

En entrevista con Notimex, comentó que tras participar en la serie “El Chema”, se suma a la producción en la que da vida a uno de los hombres más importantes en la vida de Chávez, considerado el mejor boxeador que ha dado el país.

“Es interesante hacer ese tipo de trabajos donde puedes utilizar tu cámara interna y recordar algunos momentos que pasaron y presenciaste a través de algún medio”, mencionó el actor, quien interpretará el personaje de Ángel Gutiérrez, el primer manager de Julio César.

“Mi personaje lo colocó en el mapa porque Julio (César Chávez) era como un diamante en bruto en Tijuana y este hombre que tenía sus negocios ilegales lo ayudó a defenderse del promotor Don King”, recordó.

“Don King tenía contratos con Julio César que eran muy desventajosos debido a que no sabía inglés, pero este hombre era políglota, así que lo ayudó a encumbrarse”, refirió el actor, y aseguró que ha sido uno de los trabajos más divertidos que ha realizado.

Compartió que la vida del ex boxeador no sólo fue complicada, sino que él más bien la ve como una historia de pasión. “Tal vez iba buscando la vida en otras cosas que a ojos sociales y médicos no son muy saludables”.

“Es una gran historia de vida y de grandeza deportiva. ¿Quién no recuerda sus peleas? Era increíble lo que aguantaba y hacía en el ring”, expuso Bracho, quien es un apasionado del boxeo, por lo que sabe de lo que trata ese deporte.

Compartió que Chávez ha estado pendiente del material que han filmado y lo único que lamenta el actor es no haber coincidido en las visitas que el ex púgil ha hecho a los sets, pues lo admira y le gustaría tomarse una foto con él.

Comentó que Armando Hernández, quien da vida al boxeador, es quien ha tenido más contacto con Julio César. “Nos cuenta anécdotas divertidas de esos encuentros, como cuando le enseñó el tono de voz”, y que el sonorense está asombrado con el buen trabajo que se ha hecho.

Julio Bracho coincidió en que esa bioserie es un gran trabajo, pues Julio César asesora todo en esa historia que toma locaciones en Guerrero, Morelos y la Ciudad de México. En la capital del país, incluso, se ha montado una recreación del gimnasio donde entrenaba la leyenda del boxeo en sus inicios.

Telemundo y TV Azteca serán las empresas por las que pasará la serie y posteriormente otra plataforma, aunque se desconoce la fecha de estreno.

Héctor Bonilla, Armando Hernández, Maya Zapata y Leticia Huijara también actúan en el proyecto sobre el legendario boxeador nacido en Ciudad Obregón.

