Julio Iglesias celebra con fans del Valle 50 años de carrera

Julio Iglesias ofrecerá el próximo 18 de febrero un concierto en el McAllen Performing Arts Center, para celebrar, junto con sus admiradores de ambos lados de la frontera, sus 50 años de carrera musical.

El cantante, quien en medio siglo de trabajo artístico ha creado 82 álbumes en 14 idiomas y que ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, llegará al Valle de Texas después de haber ofrecido conciertos dentro de su gira 50 Aniversario en países como los Emiratos Árabes, Israel y Rusia.

Habiendo alcanzado más de 60 millones de espectadores en los 5 continentes y con 2.600 álbumes de oro y platino, Julio Iglesias ha sido galardonado varias veces por el Récord Mundial Guinness.

Recientemente, La Academia de la Grabación galardonó a Julio Iglesias con el “Lifetime Achievement Award”, un premio que rinde homenaje a aquellos intérpretes que han hecho contribuciones de gran importancia en el campo de la grabación de música.

El cantante, de 75 años de edad, aparece en el listado por ser el artista latino más exitoso de su tiempo y haberse convertido en una estrella en el escenario mundial y el embajador más popular de la música latina de su era.

En el concierto Iglesias deleitará a sus fans con éxitos como “La Carretera”, “Me Olvidé de Vivir”, “Amor, Amor”, “¡Hey!”, Me va, me va”, “Careless Whisper”, “Nathalie” y “Caruso”. Las entradas estarán a la venta a partir de este viernes, a las 10:00 am.

