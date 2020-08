La caída histórica del PIB mexicano queda en 18,7 % en el segundo trimestre

México, (EFE).- El histórico desplome del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el segundo trimestre de 2020 quedó finalmente en un 18,7 % interanual, un dato 0,2 puntos porcentuales menor al previsto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos definitivos divulgados este miércoles, en este periodo cayeron todos los sectores empezando por el industrial (25,7 %) y seguido del terciario (16,2 %) y el primario (0,5 %).

La caída de 18,7 % es ligeramente menor al dato del 18,9 % divulgado el pasado 30 de julio, cuando el instituto de estadística dio sus cifras preliminares.

“Para dar contexto histórico, la contracción anual del producto interno bruto de México durante el confinamiento del segundo trimestre superó las caídas previas del segundo trimestre de 2009 (-7,7 %) y del segundo trimestre de 1995 (-8,6 %)”, indicó el presidente del Inegi Julio A. Santaella, en Twitter.

Según cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada), el PIB disminuyó 17,1 % en comparación con el trimestre anterior.

La crisis del coronavirus se empezó a sentir con fuerza en marzo en el país con la caída del turismo, las bolsas y la depreciación de la moneda, y a finales de ese mes se decretó la emergencia sanitaria y se suspendieron las actividades no esenciales de la economía hasta finales de mayo.

LA ACTIVIDAD EN JUNIO

A partir de junio empezó una lenta reactivación económica que no ha impedido que hasta la fecha se hayan perdido más de 1,1 millones de trabajos formales, si bien en las últimas semanas se ha creado empleo.

El Inegi también dio también este miércoles a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), un dato preliminar de distintos sectores que muestra la tendencia que la economía mexicana tendrá a corto plazo.

El IGAE de junio cayó un 13,2 % frente al mismo mes del año anterior por una bajada de las actividades industriales (16,7 %), las de servicios (12,1 %) y las del sector agropecuario (2 %).

Positivamente, si se compara la actividad económica de junio frente a la del mes de mayo, esta creció un 8,9 %, gracias al sector industrial (17,9 %) y el de servicios (6,2 %), mientras que las actividades agrícolas cayeron 4,5 %.

CONTINÚA LA CAÍDA

México lleva más de un año con un crecimiento trimestral prácticamente nulo o negativo.

En 2019, el país registró una caída en su economía del 0,3 %.

Mientras que para los primeros seis meses del presente año, el PIB acumula una desplome del 10,1 % del PIB.

De esta manera, la crisis del coronavirus ha agravado a una economía ya muy debilitada.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mexicana caerá este año un 10,5 %, un pronóstico muy negativo en línea con expertos y otros organismos internacionales.

No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado más optimista acerca de la recuperación económica. Pronostica que si bien la caída fue abrupta, la economía se recuperará con la misma rapidez.

Estima que entre los factores positivos para la reactivación del país está la entrada en vigor el 1 de julio del nuevo tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las obras públicas más emblemáticas como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.

Al asumir el poder, López Obrador prometió cerrar su presidencia en 2024 con un crecimiento promedio del 4 % del PIB.

El PIB de la segunda economía latinoamericana después de Brasil aumentó un 2,1 % en 2018 y 2017.

