La «Chica Dorada» con ganas de brillar como nunca sobre el escenario

La cantante Paulina Rubio se encuentra lista para arrancar su «Deseo Tour 2019» con el que llegará nuevamente a los escenarios de Estados Unidos, cerrando así un paréntesis de siete años sin gira por la Unión Americana y lo hace de la mano de su más reciente álbum, «Deseo».

Pocas estrellas del firmamento pop latino han brillado con el fulgor y durante tanto tiempo, como Paulina Rubio. La cantante y actriz mexicana lleva más de tres décadas acumulando éxitos internacionales.

Componente original del grupo Timbiriche, uno de los fenómenos más duraderos del pop, inició su carrera en solitario en 1992 con un álbum cuyo título, “La chica dorada”, se convirtió en sobrenombre profesional y le abrió las puertas del mercado discográfico.

Rubio iniciará su recorrido en el estado de California para después hacer parada en varias ciudades de Texas, incluyendo McAllen, el próximo 21 de septiembre, en el escenario del McAllen Performing Art Center.

Durante una entrevista en exclusiva para el Periódico USA, la cantante aseguró estarse renovando en esta nueva gira.

– Háblanos de esta serie de conciertos en los que habrás de reencontrarte con tu público en Estados Unidos

«Me gusta el hecho de estar preparando una gira completamente nueva; ahora es cuando tengo una nueva puesta en escena con arreglos nuevos y con un concepto muy potente, con mucho power», aseguró Rubio. «Esta gira va a marcar la diferencia de mi carrera. Mis fans pueden esperar lo más explosivo de mí, me siento dinamita, estoy en un momento que quiero explotar y brillar como nunca lo he hecho antes».

– En tu álbum Deseo haces mancuerna musical con varios intérpretes, colaboraciones en las que incluso abordas nuevos géneros, ¿Cómo fue esa experiencia?

A mí me gusta, yo soy muy camaleónica; desde que empecé como solista creo y considero que la música no tiene etiquetas, no tiene reglas. Deseo es parte de este ejemplo; tengo colaboraciones con Nacho, que es increíble, colaboradores como Morat, como Juan Magán y sobre todo composiciones con grandes amigos, como Xabi San Martín, de La Oreja de Van Gogh, autor de «Suave y Sutil”, mi nuevo sencillo, producido por Mauricio Rengifo y Andrés Torres (productores ambos de «Despacito», éxito de Luis Fonsi). Ha sido muy bonito trabajar con talentosas personas que tiene diferente música que compartir.

– ¿Por qué escogiste la palabra “deseo» para este tour?

Deseo es la mejor palabra para descifrar las canciones que forman parte de mi más reciente álbum y en esta nueva serie de conciertos, deseo entregarle a mi público lo mejor de mí, mis nuevas canciones y un show increíble; los voy a llevar también por toda una trayectoria de mi carrera, hay muchas sorpresas, puntualizó. (Lourdes Castañeda)

