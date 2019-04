La FDA advierte a los consumidores evitar los productos para la virilidad Rhino

Disponibles en tiendas. Tienen ingredientes químicos ocultos y potencialmente peligrosos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) está advirtiendo a los consumidores que no compren ni usen los productos para aumentar la virilidad de la marca Rhino, debido a un aumento reciente en el número de problemas de salud denunciados. Desde 2007, la FDA ha identificado más de 25 productos comercializados con diferentes variaciones del nombre “Rhino” que contenían ingredientes químicos ocultos.

Estos productos continúan a la venta en gasolineras y tiendas de autoservicio, así como en sitios de internet tales como eBay y Amazon. Más recientemente, se han descubierto estos productos no sancionados en paquetes de correo internacional enviados a los Estados Unidos. Con frecuencia, estos productos se venden en paquetes individuales. Los productos Rhino incluyen nombres como Platinum Rhino 25000, Krazzy Rhino 25000 y Gold Rhino 25000.

La FDA ha recibido denuncias de personas que han experimentado dolor en el pecho, dolores de cabeza intensos y erecciones prolongadas luego de tomar un producto Rhino, que derivaron en intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones debido a caídas drásticas en la presión arterial.

“En los últimos años, la FDA ha venido combatiendo la venta al por menor de productos farmacéuticos para aumentar la virilidad que, con frecuencia, son falsamente identificados como suplementos alimenticios, y contienen ingredientes activos ocultos y potencialmente dañinos. La distribución de fármacos no sancionados, disfrazados de suplementos, pone en riesgo la salud pública de los Estados Unidos”, afirmó Donald D. Ashley, director de la Oficina de Cumplimiento del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. “Permanecemos alerta en nuestra labor para proteger al público estadounidense de la venta de estos productos potencialmente peligrosos”.

Desde 2015, la Oficina de Investigaciones Penales de la FDA ha venido investigando a un ciudadano sudcoreano que vive en la región de Los Ángeles por el contrabando de materias primas, la producción de las cápsulas Rhino y la distribución de productos farmacológicos identificados de manera engañosa por todos los Estados Unidos. El caso llevó a una acusación formal, la cual está siendo procesada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La FDA continúa tomando medidas penales y de control contra quienes infringen las leyes federales.

La FDA ha publicado advertencias de que estos productos Rhino contienen ingredientes ocultos, que son los mismos o estructuralmente similares a los ingredientes activos encontrados en medicamentos de prescripción médica aprobados por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil. Por ejemplo, la FDA ha identificado varios productos Rhino que contienen sildenafilo o tadalafilo, los ingredientes activos de los medicamentos de prescripción médica aprobados por la FDA, Viagra y Cialis, respectivamente. Estos ingredientes ocultos son inhibidores de la fosfodiesterasa del tipo 5 (FDE-5), los cuales pueden estar vinculados a problemas de seguridad importantes y al riesgo de sufrir efectos adversos graves. Por ejemplo, pueden interactuar con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos de prescripción médica y deprimir la presión arterial a niveles peligrosos. Las personas con diabetes, presión arterial alta, colesterol alto o afecciones cardiacas suelen tomar nitratos.

Continúan identificándose ingredientes activos ocultos en productos que son falsamente identificados como suplementos alimenticios, y publicitados para aumentar la virilidad, bajar de peso y aliviar el dolor, así como para el fisicoculturismo. En la última década, la FDA ha publicado en su portal cientos de advertencias públicas y anuncios de retiros del mercado relacionados con este tipo de productos fraudulentos. La lista de productos espurios en la base de datos de la FDA puede ayudar a los consumidores a identificar algunos de estos productos potencialmente dañinos. Sin embargo, la FDA no puede analizar e identificar todos los productos comercializados como suplementos alimenticios que contienen ingredientes ocultos potencialmente dañinos. Incluso si un producto no está incluido en la lista, los consumidores deben tener precaución con el uso de ciertos productos, sobre todo aquellos publicitados para aumentar la virilidad, bajar de peso o aliviar el dolor, así como para el fisicoculturismo. Los consumidores también deben estar alerta a los productos que ofrezcan resultados rápidos o inmediatos y que parezcan ser demasiado buenos para ser verdad. La FDA tiene el compromiso de proteger a los consumidores identificando y retirando estos productos potencialmente peligrosos del mercado. Sin embargo, no es posible que la dependencia identifique y someta a pruebas a todos los productos espurios.

Si está usted usando o considerando usar algún producto a la venta como suplemento alimenticio, la FDA le sugiere que:

•Hable primero con su médico, pues los ingredientes de los suplementos alimenticios pueden interactuar con los medicamentos que esté tomando o con otros suplementos alimenticios.

•Use el sentido común. Si las afirmaciones parecen demasiado buenas como para ser verdad, lo más probable es que así sea; busque información en sitios no comerciales, en vez de depender de la información proporcionada por los vendedores.

•Informe a la FDA y al fabricante de toda reacción, efecto adverso y demás preocupaciones relacionados con un producto para que podamos actuar y proteger al público de aquellos que no son seguros.

Instamos a los consumidores que hayan experimentado un efecto adverso para la salud que pudiera estar relacionado con un suplemento alimenticio que estén tomando, o encontrado defectos en su calidad o seguridad, a que lo denuncien a través de MedWatch, el Programa de Información de Seguridad de la FDA.

Los consumidores podrán encontrar las alertas, la información de salud y las medidas más recientes tomadas por la dependencia en relación con los productos espurios suscribiéndose a la fuente RSS de la FDA.

La FDA, una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, protege la salud pública asegurando la protección, eficacia y seguridad de los medicamentos tanto veterinarios como para los seres humanos, las vacunas y otros productos biológicos destinados al uso en seres humanos, así como de los dispositivos médicos. La dependencia también es responsable de la protección y seguridad de nuestro suministro nacional de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos, los productos que emiten radiación electrónica, así como de la regulación de los productos de tabaco.

