La pandemia hunde el PIB de una economía mexicana que ya estaba enferma

EFE).- La pandemia del coronavirus hundió el PIB mexicano en 18.9 % en el segundo trimestre del año, una caída histórica a tasa anual que impacta a una economía que ya arrastraba más de un año de contracción.

Con los datos preliminares que este jueves divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México hila cinco trimestres a la baja además de la contracción del 0.3 % de 2019, expuso Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa.

“La economía llegó con el pie izquierdo a enfrentar la pandemia, ya traíamos una tendencia de desaceleración importante, incluso ya con una ligera contracción en 2019, en adición a eso, el primer trimestre del año, que todavía no tenía un impacto de COVID, ya apuntaba a caídas muy importantes”, dijo la economista a Efe.

La cifra refleja la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno de México el 30 de marzo, cuando suspendió actividades económicas no esenciales por la COVID-19.

El Inegi reportó caídas en todos los sectores de abril a junio: el industrial (-26 %), de servicios (-15,6 %) y el agropecuario (-0,7 %).

Aun así, la economista destacó que la caída fue menor al 21 % esperado gracias a la reactivación económica o “nueva normalidad”, que empezó en junio.

Pero reiteró que Finamex aún pronostica una contracción del 11 % para 2020, en línea con organismos internacionales.

Pese a descartar un segundo periodo de confinamiento, consideró importante el control del brote de coronavirus, que acumula casi 410.000 casos y más de 45.000 muertos en México, el sexto país con más contagios y el cuarto con más fallecidos.

“Hacia adelante hay mucha incertidumbre, a final de cuentas la evolución de la actividad económica va a tener que ver, está directamente ligada, con la evolución del control de la pandemia”, indicó la analista.

INCERTIDUMBRE GLOBAL

La cifra de México se publica el día que Estados Unidos reporta una caída anual del 9,54 % y Alemania de 11.7 %, ambas frente al mismo trimestre del año anterior.

“La economía de México, cuando comienza todo el tema de la pandemia, ya la veían como una de las economías más golpeadas de América Latina, ahora nosotros estamos en el cuarto lugar de las economías más golpeadas”, apuntó Berenice Rangel, directora ejecutiva de Latin America Invest.

Para la recuperación, la especialista ve positivo el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que arrancó en julio, además del superávit comercial histórico de 5,500 millones de dólares que alcanzó el país en junio.

Sin embargo, comentó que previo a la pandemia ya se anticipaba un ambiente de incertidumbre global, en parte por las elecciones de Estados Unidos, además de la coyuntura de México.

“La falta de certidumbre jurídica para el tema de las inversiones, que de igual forma no hay un clima de seguridad favorable para el país, y ya se venía vislumbrando el que pudiera existir una afectación económica severa para la economía mundial”, enunció.

RECUPERACIÓN EN DUDA

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró EL jueves su optimismo por una curva económica tipo “V”, al señalar que México ya tocó fondo, pero tendrá una notoria recuperación.

“Nuestra propuesta de enfrentar la crisis nos está resultando favorable porque dijimos que a partir de julio empezábamos a levantarnos y ya hay signos en ese sentido”, argumentó en su rueda de prensa matutina.

Pero ese pronóstico causa escepticismo en economistas como Edmar Lezama, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“De tipo ‘V’, yo diría que prácticamente no hay posibilidad de que eso ocurra, probablemente para el último trimestre del año ya veamos cifras positivas de crecimiento, pero no va a ser suficiente para cambiar la tendencia, yo creo que nos vamos a quedar estancados un buen tiempo”, expuso Lezama.

Además de la pandemia, el académico ve problemas en la política fiscal del Gobierno, por no incentivar la producción ni el consumo, aunada a una contracción del gasto público desde 2019.

“No es casual que prácticamente en toda la administración no ha habido un solo trimestre en el que tengamos cifras positivas de crecimiento, ahorita combinado entre la pandemia y algunas malas decisiones económicas del Gobierno”, manifestó.

El economista de la UNAM también observó limitantes en la estrategia de apostar al comercio exterior al señalar la crisis en Estados Unidos, a donde van a parar 80 % de las exportaciones.

