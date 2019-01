Lady Gaga da un paso al Oscar tras trofeo de Critic´s Choice Awards

Los Ángeles, (Notimex).- “Nace una estrella” dio a Lady Gaga otro premio, ahora como Mejor Actriz, quién, además de dedicar el premio a las personas que sufren alguna adicción, su actuación podría llevarla también a obtener una nominación al Oscar.

“Me gustaría dedicar este premio a todas las personas que sufren de alcoholismo y adicción o que hayan visto a sus seres queridos sufrir esto”, refirió la cantante, quien desde el mes pasado inició una serie de presentaciones en la ciudad de Las Vegas, con el espectáculo “Enigma”.

“No quería nada más que compartir la verdad y el poder de esta dinámica tan desgarradora; ésta es la verdadera estrella de la película. La verdadera estrella no soy yo, es la valentía y la perseverancia”, puntualizó Gaga durante la edición número 24 de los premios Critic´s Choice Awards.

En la ceremonia realizada en Santa Mónica, California, la película mexicana “Roma”, de Alfonso Cuarón fue la máxima ganadora de la noche como Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Película.

Lady Gaga, compartió el premio de Mejor Actriz con Glenn Close a quien reconoció como una gran amiga. “Estoy muy feliz de que ganaras este premio. Estoy muy honrada por eso”.

Durante su discurso señaló: “fui a lugares en mi mente y en mi corazón que no sabía que existían o a los que podría ir (…) Me siento reconocida no sólo por mi actuación, sino también por el trabajo interior que llevó a la creación de este personaje”.

“Bradley eres un cineasta mágico y eres un ser humano igual de mágico. Nunca he tenido la experiencia con un director o un actor como la tuve contigo y lo apreciaré por siempre”, señaló Gaga durante la ceremonia donde también fue reconocida con el premio a Mejor Canción por el tema “Shallow”.

“Fuiste perfectamente el amor de mi vida en la pantalla y el hombre detrás de la cámara y la confianza que creaste en el set desde el elenco al equipo. Gracias a todos los productores, los amo”, apuntó la cantante.

“Fue una de las cosas más difíciles que hice, revivir algo que no estaba segura si quería revivir; pero fui capaz de ser vulnerable de una forma en la nunca fui gracias a ese amor y confianza. Gracias a mi equipo, ustedes saben quienes son. Gracias a mi familia, los Germanotta, inmigrantes italianos en Nueva York”, destacó.

Ante de iniciar su discurso de agradecimiento señaló que había derramado agua en todo su cuerpo y sufrió un pequeño tropiezo al subir por las escaleras al escenario principal donde además agradeció a la vida por todas las experiencias para interpretar el personaje.

“Nace una estrella”, fue dirigida por Bradley Cooper, quien además comparte créditos con Lady Gaga. Antes la película fue protagonizada por Judy Garland y James Mason y en 1976 fue protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson.

Entre otros premios Lady Gaga ganó un Globo de Oro también por Mejor Canción y se apresta a ser nominada el próximo 22 de enero para el Oscar.

