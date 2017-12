Las 27 Predicciones del Dr. Cuéllar para el 2018

Diciembre 27, 2017

Predecir, es un acto de leer tendencias, revisar datos, analizar, anticipar, pronosticar y dejar que los sesgos personales y misteriosos broten para hacerlos públicos. Nadie predice con seguridad, solo nos aproximamos

Cada año, en los últimos cinco he contribuido a mis lectores con algunas predicciones anticipando eventos y tendencias. Este 2018 las anuncio antes del final del año 2017.

Reconozco que tengo algunos lectores fieles y rigurosos, que se comunican conmigo reclamándome mis fallos, y menos, mucho menos me celebran, pero se que me leen por sus reclamos.

En cada ocasión reduzco más y más las explicaciones de mis predicciones, y entiendo que no siendo esto una práctica de periodismo especializado, y mucho menos un artículo científico, a mis lectores les interesa lo mínimo.

Sin embargo, antes de dárselas, para los que les interese les diré que en 5 años he hecho 75 predicciones, he acertado a 70 y he fallado en 5, la más sorprendente la elección de Donald Trump, misma que rotundamente me equivoqué, pues todos mis análisis aseguraban que esto era poco menos que imposible.

Mi record de pronósticos en los últimos 5 años es de 76.2%.

Lo Más Importante…

El 2018, como anticipé en el 2017, seguirán los cambios negativos del mundo, con reacomodos en la geopolítica, catástrofes financieras, realineamiento de naciones y temblores, huracanes, incendios y sequías, que acusan contundentemente el calentamiento global, todavía negado por muchos.

PRONÓSTICO: Las áreas del mundo más convulsionadas serán el Medio Oriente, África, Asia, y en menor manera, pero igualmente impactante, América Latina.

Estados Unidos

El año pasado hablé de una crisis en los Estados Unidos relacionada con la elección de Trump, me quedé corto, las crisis son tan severas y frecuentes que la sociedad americana ha perdido su capacidad de asombrarse. La misma prensa y a los periodistas, les cuesta trabajo seguir a un hombre impredecible, y peligroso. PRONÓSTICO: Predigo que el 2018 será el año de una crisis de crisis en la

administración trumpista. Esta crisis puede estar relacionada con Rusia, o con la insensata decisión de apoyar que la capital de Israel se establezca en Jerusalén, o bien con alguna de la miríada de asuntos que Trump maneja con irresponsabilidad flagrante.

PRONÓSTICO: La crisis que anticipo logrará la remoción de Trump o lo dejará fatalmente herido haciendo imposible su reelección.

PRONÓSTICO: Mientras que anticipo que la economía de EE UU seguirá en lo positivo, la verdad que gracias a los fundamentos que le dio Obama en 8 años de gobierno, en el 2018 se dejarán ver las primeras señales de incertidumbre, que tratarán de ser apagadas con los méritos de la reforma fiscal, por cierto, la única victoria legislativa de Trump. Esta reforma ha apostado a impresionantes logros de la economía que no pueden ser asegurados. El 2018 se hará mas clara esta ruta sinuosa y las debilidades de la reforma que tuvo como meta que los ricos pagaran menos impuestos.

PRONÓSTICO: Como puede esperarse, los hierros de Trump, apoyados por los republicanos, se notarán en las elecciones para senadores y congresistas que nivelará y muy posiblemente termine con demócratas en la mayoría de las dos cámaras. Será una especie de plebiscito para la administración trumpista, y los republicanos.

Europa

ALEMANIA, FRANCIA y REINO UNIDO:

PRONÓSTICO: Como anticipé hace un año, Angela Merkel emergió como una líder visionaria y notable a nivel mundial. Su influencia aumentó en toda Europa y todavía más a nivel mundial.

PRONÓSTICO: Lo que no anticipé y es notable, es que el trumpismo estimuló sentimientos de racismo, regionalismo y etnocentrismo en Alemania, Francia, y por supuesto Inglaterra. Los demás países tienen también un surgimiento de ultra derechistas, neonazis y conservadores. Sin embargo, a pesar de que el Reino Unido dejó la Comunidad Europea, esta región se ha robustecido y por mucho gracias a las metidas de pata de Trump. Europa sigue siendo, pero ahora más, una región de naciones maduras, educadas, estables y de pensamientos avanzados.

PRONÓSTICO: Por tanto anticipo que el 2018 Europa en lo general, a pesar de los movimientos regionalistas, y de la separación de los ingleses, se robustecerá económica, política y diplomáticamente en el mundo.

RUSIA: Rusia ha encontrado la forma de tener mayor prominencia mundial, pero negativamente, con un Putín, altamente desprestigiado dentro y fuera de Rusia, una especie de dictador bananero, controlando prensa, administrando la corrupción en Rusia y mandando eliminar a sus enemigos políticos. Las acusaciones de intervención en otras naciones son abundantes. Putín parece ser el maestro inspirador de Trump y, al igual que éste, todo lo niega. PRONÓSTICO: Anticipo que Rusia seguirá aislándose del resto de la comunidad internacional, sin muchos cambios debido al “control” de Putín en esta gran nación.

Rusia ha encontrado la forma de llamar la atención portándose mal.

Latinoamérica

VENEZUELA: Venezuela seguirá hundiéndose, reduciendo sus índices vitales en la retórica de Maduro.

Mientras que se las ha arreglado el gobierno venezolano para sostener el poder, no hay la menor duda de que esta nación se encuentra dividida. Muchos venezolanos se han ido, los que se quedan pierden la fe. PRONÓSTICO: Anticipo problemas de epidemias, compañías venezolanas a la quiebra y una severa escasez de alimentos para el 2018 en Venezuela.

Hambrunas, epidemias, y compañías a la quiebra en Venezuela.

MÉXICO: México se las ha arreglado para funcionar como la India, mucha pobreza, mucha violencia, mucha corrupción, pero al mismo tiempo progreso económico impresionante en regiones específicas, la mayor parte de su territorio funciona sin violencia, al menos no es la violencia tan evidente y la corrupción se hace cultura, que se sostiene ante la impunidad y la intrincada red de amigos, compadres, y socios. Existen en México muchas áreas de delincuencia organizada y en control de regiones, como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz. Pero existen otras regiones más pequeñas sobre todo en pueblos chicos y el campo.

PRONÓSTICO DE MÉXICO 1: México ofrecerá en el 2018 más señales de desesperación en las regiones tradicionalmente ultrajadas por falta de justicia social. Estas regiones son las mismas donde el crimen organizado controla, es decir Veracruz, Tamaulipas, Michoacá, y Guerrero.

A la tercera es la vencida, Andrés Manuel López Obrador, próximo Presidente de México.

Relacionado con esta desesperación, los mexicanos se tornarán a rechazar a partidos que no han probado diferencia en el estado de cosas, concretamente, tanto el PRI, como el PAN serán sorprendidos por el Partido MORENA y su fundador Andrés Manuel López Obrador.

PRONÓSTICO DE MÉXICO 2: Las elecciones de Julio para elegir un nuevo Presidente en México, verá a MORENA colocarse en el tercer partido más importante de México o muy cerca de este sitio. PRONÓSTICO 2: Igualmente anticipo que Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el Presidente de México.

PRONÓSTICO 3: La elección de este hombre será seguida por una crisis económica, al reaccionar los jerarcas de la economía mexicana con miedo, o rabia por su elección. PRONÓSTICO 4: La mini-crisis será seguida por un período de avances sociales, con la economía tan sólida o más que nunca.

PRONÓSTICO 5: Anticipo que habrá una crisis en el sector educativo, seguido de una renovación del magisterio, una vez que se sacudan el corporativismo que por inercia sigue normando al Sindicato Nacional de Maestros.

Crisis en el SNTE.

Tanto los gobiernos priistas como panistas, no han puesto el menor interés en los mas de 30 millones de mexicanos viviendo en EE UU y que pueden vincularse imaginativamente con este grupo. Cada día los millones de mexicanos en EE UU pierden su identidad, las últimas encuestas muestran que al menos uno de cada 10 mexicanos viviendo en EE UU ya no se siente mexicano, sólo es un americano más (cuyos padres o abuelos fueron mexicanos).

Este estado de cosas será transformado con el triunfo de López Obrador. PRONÓSTICO 6: Habrá un resurgir en la población de origen mexicano en los Estados Unidos. Los consulados de México en los Estados Unidos se transformarán para convertirse en extensiones de México brindando identidad y oportunidades a los mexicanos, no solo los lugares de trámites que fundamentalmente hacen, a pesar de la retórica opuesta.

Tecnología

En los aspectos de tecnología, casi repito verbatim lo que escribí hace un año: incontrolable seguirá siendo el desarrollo tecnológico en 2018.

Autos sin conductores y autos eléctricos, tendencia en 2018.

PRONÓSTICO: Aumentarán los ataques cibernéticos, muchos de ellos con origen en Rusia. Muchas otras naciones crearán infraestructuras cibernéticas para defenderse o actuar en contra de naciones. Las legislaciones mundiales acelerarán aprobación de leyes para enfrentarse a este nuevo tipo de conflictos, abusos e invasiones.

PRONÓSTICO: Seguirán las cuatro tendencias tecnológicas en 2018: 1) Manejo de información (data management). 2) El uso de dispositivos móviles. 3) La seguridad cibernética (en constante acecho). 4) La nueva generación de semi-conductores afectando la robótica y los vehículos sin conductores, además de muchas funciones más que contribuirán al desempleo parcial y masivo de trabajadores y conductores. 5) Los autos sin conductores. Y, 6) Autos eléctricos.

PRONÓSTICO: Los negocios por internet batirán records, y no habrá ya ningún negocio sin una opción por internet.

PRONÓSTICO: Ya será la norma manejar sus cuentas bancarias desde sus dispositivos telefónicos móviles con las constantes dificultades de seguridad con los passwords y los ataques cibernéticos por bandidos virtuales, o grupos competidores.

Finalmente, aquí varios pronósticos sintetizados para 2018 y más allá. Los asteriscos representan reiteraciones de pronósticos de años anteriores.

Pronósticos Varios

1) ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, INGLATERRA, JAPÓN, COREA DEL SUR, CHINA, INDIA Y RUSIA

Estados Unidos dejará de ser una nación protagonista a nivel mundial, por verse su poder dramáticamente disminuido por el actual gobierno, al mismo tiempo que tendrán más influencia Alemania, la Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur; sin embargo, como anticipé y ahora lo confirmo, los países que aumentarán dramáticamente su influencia mundial serán: China y la India.

2) ISIS

ISIS seguirá, pero debilitado, Trump no será capaz de eliminarlo.

3) FUTBOL UNIVERSITARIO EN EE UU

Aunque fallé el año pasado, voy a volver a insistir, Alabama será el campeón universitario de futbol americano.

4) ANTONIO VILLARRAIGOSA

A pesar de no estar arriba en las encuestas, ni en la recaudación de fondos, sigo anticipando que el próximo gobernador de California será un hispano-mexicano (Antonio Villaraigosa en 2018))

5) CAMPEÓN DEL MUNDO EN SOCCER

Un equipo europeo será el campeón del mundo en soccer (Alemania o España)

Importantes revelaciones de El Chapo.

6) EL CHAPO

El Chapo entrará en un acuerdo para reducir su sentencia ofreciendo listas de gente prominente a los que le pagaba y López Obrador presionará para que esta información se haga pública.

==========================

LISTA DE PRONÓSTICOS

1) Las áreas más convulsionadas del mundo serán: el Medio Oriente, África, Asia, y América Latina.

2) Trump tendrá una crisis de crisis, que lo removerán de la presidencia, o lo dejarán desprestigiado mortalmente para no reelegirse.

3) La economía de los EE UU dará señales de fragilidad sin verse afectada mayormente.

4) Las próximas elecciones darán victorias importantes a los demócratas logrando empatar o ganar el Senado y el Congreso a los republicanos.

5) Angela Merkel seguirá como una estadista visionaria y notable a nivel mundial.

6) Alemania, Francia y Reino Unido crecerán en influencia.

7) Seguirán ganando espacios los movimientos de derecha en contra de los inmigrantes.

8) Europa se robustecerá.

9) Rusia seguirá aislándose del resto de la comunidad mundial, sobre todo, de EE UU y de Europa.

10) Venezuela seguirá cuesta abajo, con epidemias, hambrunas y decadencia.

11) En México se conocerán señales de desesperación y surgirán grandes problemas en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, relacionados con la injerencia del crimen organizado, semi-organizado y desorganizado.

12) MORENA emergerá como el tercer partido en importancia en México o muy cercano a esta posición.

13) A la tercera es la vencida: Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

14) Habrá una mini-crisis en México inmediatamente después de la elección de López Obrador.

15) Seguirá un período de efervescencia económica y social después de resolverse la crisis por la elección de López Obrador.

16) Habrá una crisis en el sector educativo seguido de una gran reforma educativa después de la elección de López Obrador.

17) Un resurgimiento de ánimo y esperanza entre la población de origen mexicano en Estados Unidos encabezados por los consulados de México en EE UU.

18) Aumentarán los ataques cibernéticos en el mundo en lo general.

19) Seguirán las avances de data management, dispositivos móviles, seguridad cibernética, nuevos conductores mas pequeños, con más capacidad de almacenamiento y más eficientes, autos sin conductores, autos eléctricos.

20) Los negocios por internet, en línea seguirán batiendo records.

21) Será la norma manejar cuentas bancarias y de otro tipo por los dispositivos móviles.

22) China e India aumentarán notablemente su influencia y poder en el mundo.

23) ISIS no será disminuido por Trump o el gobierno americano.

24) Alabama será el campeón del futbol universitario en EU UU.

25) Antonio Villarraigosa se convertirá en el primer hispano gobernador de California.

26) Alemania o España será el campeón de la Copa del Mundo.

27) El Chapo hará revelaciones notables que involucrará a muchos funcionarios y hombres prominentes.

Dr. Alfredo Cuellar

alfredocu@sbcglobal.net

Comparte tu opinión.