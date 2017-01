Las diatribas de Donald Trump golpean a Latinoamérica

Por Andrés Oppenheimer

Cuando la gente me pregunta si Donald Trump será bueno o malo para América Latina, suelo responder que hasta ahora ha sido malo, porque su discurso agresivo contra México y sus arengas contra el libre comercio están ahuyentando las inversiones en la región. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó parcialmente mis temores.

En su primer pronóstico económico de 2017, el FMI dijo que la economía mundial aumentará su ritmo de crecimiento a un 3.4 por ciento este año y un 3.6 por ciento en 2018. Pero la excepción será América Latina, señaló.

El FMI revisó a la baja sus anteriores proyecciones económicas para América Latina, diciendo que la región crecerá un 1.2 por ciento este año y un 2.1 por ciento en 2018. Además de un crecimiento más lento de lo esperado en Brasil y Argentina, el FMI citó lo que describió diplomáticamente como “un aumento de los vientos en contra por la incertidumbre relacionada con las políticas de Estados Unidos en México”.

Curioso por saber más, llamé a Alejandro Werner, jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y le pregunté sobre el impacto económico de las promesas de Trump de construir un muro en la frontera con México, revisar el tratado de libre comercio con México y Canadá y aniquilar el Acuerdo de Asociación TransPacífico de 12 países que incluye a Japón, México, Perú y Chile.

Werner me dijo que es prematuro hablar de un impacto psicológico negativo en toda la región, porque varios países como Brasil no han crecido más por razones internas. Pero agregó que las propuestas de Trump ya han afectado a las inversiones de México, la segunda mayor economía de la región, y podrían afectar a Centroamérica.

Alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, y Centroamérica depende en gran medida de las remesas familiares de sus migrantes en Estados Unidos.

“El solo hecho de que haya incertidumbre sobre las futuras políticas comerciales de Estados Unidos lleva a muchas empresas a posponer sus inversiones en México”, me dijo Werner. “Está frenando las inversiones”.

Los planes económicos de Trump también están presionando hacia arriba las tasas de interés de Estados Unidos, dijo Werner. Eso puede afectar las inversiones en los países latinoamericanos y les hace más costoso obtener préstamos extranjeros.

Cuando le pregunté cuál sería el mejor escenario para América Latina bajo Trump, Werner dijo que si la economía de Estados Unidos crece, ya sea por políticas económicas saludables o por medidas populistas de corta duración, los exportadores de productos básicos de América Latina se beneficiarán. “Si hay más construcción de infraestructura en Estados Unidos, eso ayudará a los exportadores latinoamericanos de acero, cobre y otros productos”, dijo Werner.

Otros economistas ven otra posible ventaja para la región: si Trump decidiera concentrar sus políticas proteccionistas en China, en lugar de México, y colocar tarifas de importación más altas sobre los productos chinos que sobre los mexicanos, muchos fabricantes podrían decidir mudarse de China a México y otros países latinoamericanos, dicen.

Mi opinión: las diatribas de Trump contra el libre comercio “Nos están matando” y sus amenazas de aumentar dramáticamente las deportaciones de indocumentados ya han tenido un impacto económico negativo en América Latina .

Es hora de que Trump trate de fortalecer, en lugar de debilitar, las economías latinoamericanas. Tiene que pasar de la tuitocracia a la diplomacia. De lo contrario, su demagogia populista será contraproducente: provocará una crisis económica en México y en otros países, que resultará en una mayor migración ilegal a Estados Unidos, más narcotráfico y un nuevo brote de sentimiento antiestadounidense.

Posdata: La decisión de cerca de 60 legisladores estadounidenses de boicotear la toma de posesión de Trump es un error. Es cierto que Trump ganó en parte con la ayuda de Rusia y del director del FBI, y que durante cinco años el propio Trump encabezó una campaña repugnante para deslegitimar al presidente Obama afirmando, falsamente, que nació en Kenia, pero hasta el momento ninguna rama de gobierno estadounidense ha declarado a Trump ilegítimo. Mientras eso no ocurra, hay que aceptar que nos guste o no, Trump ganó las elecciones.

