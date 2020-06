Leonardo Aguilar tiene «Una y mil razones»

Leonardo Aguilar sigue con paso firme en una carrera en la que pretende demostrar que más allá de un apellido, también posee un talento nato con el que no busca un éxito momentáneo, sino una trayectoria como lo ha visto con su abuelo, don Antonio Aguilar y su papá, Pepe Aguilar.

Con esa convicción, Leonardo lanza su nuevo sencillo «Una y mil razones», un tema con banda, muy romántico desde otra perspectiva al hablar de lo que significó esa persona y el por qué la están dejando.

Algo que no se puede dejar de lado es ese ejemplo que tiene Leonardo Aguilar y que hoy lo lleva a involucrarse en todas las áreas de su carrera y ser más allá que un intérprete, pues la letra de «Una y mil razones» composición suya, al igual que todo el proceso creativo y la realización de su videoclip que se estrena a la par del sencillo (hay que recordar que su anterior corte «Tu Mendigo Recuerdo» también es de su autoría).

Todo el videoclip se grabó hace meses antes de esta situación que se vive a nivel mundial en Los Ángeles:

«El ser quien compuso el tema y sobre todo al tratarse de una situación que me tocó vivir y que reflejaba mi sentir en esos momentos, me hizo decidirme a también tener muy en claro como quería el vídeo… un día agarré mi coche, pasé por un amigo que es fotógrafo (Clemente Ruíz) y con mi cámara empezamos a sacar escenas mías caminando por las calles del Downtown, yo manejando y toparnos con cosas muy peculiares para tener todo de una forma muy natural y orgánica, quizá en ese momento no era muy clara la idea de como iba a quedar, pero si sabía lo que no quería y era precisamente una gran producción muy planeada y en el que más gente se involucrara cambiando mi idea».

Todos estos elementos hablan de la forma de pensar y de actuar de Leonardo, un artista en toda la extensión de la palabra independiente en su actuar, pero siempre apoyado por sus padres quienes lo guían para seguir buscando ese camino para una carrera a futuro en la que sin duda su principal arma es su talento.

