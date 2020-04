Leucemia, el cáncer indolente, qué es y cómo detectarlo

Según el Instituto Nacional de Cancerología el tipo de cáncer más frecuente en niños es la leucemia, con unos 600 casos nuevos cada año

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la leucemia es un tipo de cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas. Según el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) el tipo de cáncer más frecuente en niños es la leucemia, con unos 600 casos nuevos cada año en la república mexicana.

Con el fin de ampliar la información en entrevista exclusiva, NotiPress consultó a la Química Clínica, Lilia Chávez Andrade con la especialidad en Hematopatología Responsable de Laboratorio de Urgencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobre la enfermedad, a lo cual informó se trata de una entidad maligna porque afecta a la médula ósea que produce todas las células en nuestro cuerpo. «Las células afectadas se llaman neutrófilos, ocupan lugares y funciones específicas, pero por alguna anormalidad no maduran y salen de circulación precipitadamente», mencionó la especialista.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) la leucemia es una enfermedad de la sangre en la que la médula ósea produce glóbulos blancos anómalos, denominados células blásticas leucémicas. Estas células se dividen reproduciéndose a sí mismas, generando una proliferación neoplásica de elementos alterados que no se desvanecen cuando envejecen o se dañan, se acopian para desplazar a las normales. Esta disminución puede provocar obstáculos en el transporte del oxígeno a los tejidos, en la curación de las infecciones o en la regulación de las hemorragias.

Por esta parte, los síntomas generales son dolor en los huesos, como consecuencia de las células leucémicas en la estructura ósea, o la manifestación de anemia, cuyas particularidades son palidez, cansancio y poca tolerancia al realizar actividad física por la disminución de glóbulos rojos. La situación repercute en las defensas del organismo del enfermo frente a las infecciones.

La especialista aseveró que los métodos preventivos no existen para la leucemia puesto que es un tipo de cáncer que muchas veces es indolente y en las primeras etapas de la enfermedad no da signos ni síntomas y en la mayoría de los casos se descubre en exámenes de rutina. Las razones para padecerla pueden ser multifactoriales o tener alguna carga genética, pero no es determinante. Según el SEOM hasta cierto punto se desconoce la forma de prevenir este tipo de cáncer. Por lo tanto, recomiendan llevar una vida saludable y sin hábitos desfavorables al cuerpo, así como afrontar en mejores condiciones el tratamiento requerido para este tipo de cáncer.

