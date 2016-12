Llevarán a la televisión serie sobre vida de Selena

Los Angeles, (Notimex).- Una serie de televisión basada en el libro “Para Selena, con amor” será desarrollada sin que se conozca aún su fecha de lanzamiento, anunciaron sus productores.

El libro “Para Selena, con amor” escrito por Chris Pérez, quien fue su marido, narra la historia de la vida de la superestrella latina desde su perspectiva.

Tras adquirir los derechos televisivos, Endemol Shine North America,y Major TV, y Blue Mariachi, ésta última, compañía productora de Pérez, desarrollarán la serie de televisión que será realizada para el público en inglés y en español.

En “Para Selena, con amor”, que se publicó en el 2012 (inglés y español) Pérez narra por primera vez su atractiva y trágica historia de amor prohibido con una de las estrellas más admiradas de la música latina.

La serie también incluirá detalles, historias, puntos de vista y situaciones que no se reflejaron en el libro, desde la perspectiva de Pérez.

“Pasé muchos años guardando en mi interior los recuerdos de mi esposa”, comentó Pérez. El libro me permitió aceptar mi experiencia y entender el vacío que podía llenar en los corazones de tantas otras personas”.

Ahora estoy listo para dar el paso importante de ser totalmente sincero y hacer que mi relación eterna cobre vida en la pantalla”, indicó Pérez, quien se volvió a casar tras la muerte de Selena.

Selena Quintanilla, ganadora del Grammy, es una de las artistas latinas más populares, con 60 millones de discos vendidos.

La cantante nacida en Texas, hizo su debut discográfico en la década de los años 80 y llegó a convertirse en la artista más galardonada en el ámbito de la música con discos como “Amor Prohibido” y “Selena Live”.

En 1995, fue asesinada por la fundadora de su club de fans. Su último álbum, “Dreaming of You”, fue lanzado después de su muerte, en 1995, y se convirtió en un gran éxito.

La historia de la vida de la cantante fue narrada en la película “Selena” en 1997, protagonizada por Jennifer López como la superestrella texana y Edward James Olmos como su padre.

