Loreto Peralta actúa en el filme totalmente en inglés “La Sirenita”

México, (Notimex).- Después de protagonizar la película “No se aceptan devoluciones”, la actriz mexicana Loreto Peralta afirma que ha sido muy selectiva en sus proyectos, ya que busca participar en cintas que le ayuden a crecer como artista.

Es por esto que cuando la invitaron a intervenir en el filme “La Sirenita”, que se estrenó recientemente, no dudó en hacerlo y ahora está orgullosa del resultado.

La experiencia de esta nueva producción que promociona la describió en entrevista como increíble, pues estaba acostumbrada al cine mexicano.

“Este es un proyecto estadounidense, aprendí muchísimas cosas, como por ejemplo nunca había hecho una película que solamente fuera en inglés, eso me encantó, estuvo divertido”, dijo Loreto, quien encontró la película gracias a su representante que vive en Estados Unidos.

Compartió que “No se aceptan devoluciones” le abrió bastantes puertas laborales, ya que le llegaron muchos proyectos, pero ella no quería hacer cualquiera, sino que deseaba ser parte de una producción “que de verdad ayudara a mi carrera”.

Por eso consideró que se tardó mucho en hacer otra película, porque quería encontrar otra historia “bonita, familiar, entonces ‘La Sirenita’ estaba perfecta”.

Refirió que antes de su debut como actriz con Eugenio Derbez, “yo no hacía nada de esto, yo sólo era una niña normal, nunca había hecho comerciales, ni audiciones, ni nada”.

Posteriormente se dio cuenta de que la actuación era lo que más le gustaba y de ahí decidió tener esa carrera. “Hemos estado buscando proyectos y todo ha cambiado mucho mi vida, especialmente en la escuela, porque no soy como todos mis demás amigos, que casi no faltan, yo falto muchísimo de hecho”.

Sin embargo, está agradecida de que en su escuela la apoyan, pues saben que falta por motivos laborales. Platicó que sigue siendo amiga de Derbez, “somos como una familia”, con quien le encantaría hacer dupla, otra vez.

Actualmente vive y estudia en México, pero dijo que le gustaría dirigir su carrera tanto en este país, como en la Unión Americana, “me gustaría participar en películas en los dos lugares, espero seguir actuando, porque es mi pasión”.

Por otro lado, descartó ser parte de telenovelas o series porque explicó, “es algo que no he querido hacer”, ya que le encanta el Séptimo Arte, además le llama la atención el teatro y aunque no canta, podría tomar clases de vocalización.

La joven, a quien le fascina la actuación, aseguró que también le da prioridad a la escuela, rubro en el que ahora cursa el segundo de secundaria, porque le encantaría estudiar una licenciatura relacionada con la escritura o diseño de modas.

“La escuela está antes que nada, quiero ir a la universidad, no sé si quiera estudiar actuación, nunca se sabe lo que pasará en el futuro; me interesan otras otras cosas como la escritura y el diseño de modas”, concluyó.

