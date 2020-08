Los Ángeles Azules ofrecerán concierto en línea con invitadas especiales

México, (EFE News).- La mítica banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules estará este jueves 6 de agosto repasando su repertorio por una buena causa en lo que será su primer concierto en línea y lo harán acompañados de artistas como Ha-Ash, Ximena Sariñana y María José.

El concierto, que se enmarca en la iniciativa #EnCasaConCausa, a través de la cual se brinda apoyo a médicas y enfermeras, mujeres emprendedoras, mujeres creadoras o mujeres víctimas de violencia, entre otras, es algo que emociona a “El Doc” Elías Mejía, líder de la agrupación, según dijo en conferencia de prensa virtual.

“Lo más importante es que se hizo por una iniciativa para apoyar a las mujeres principalmente, personas que tienen problemas de violencia, mujeres enfermeras y doctoras… Yo creo que todo esto va a ser muy importante, esta donación que estamos haciendo”, expresó.

En el espectáculo, que será en directo, interpretarán grandes éxitos como “Entrega de amor”, “Las maravillas de la vida” y “Amigos nada más”, entre otros, algunos de ellos acompañados por las invitadas y todos bajo la conducción de Ileana Rodríguez “La Reclu”.

Además, también aseguraron que llevarán a cabo todas las medidas necesarias de prevención e higiene para que no haya ningún riesgo dadas las circunstancias actuales por el coronavirus, tema sobre el que insistieron todo el mundo debe cumplir para que pronto termine la pandemia.

“Lo que todos queremos es que esto termine pronto para que podamos festejar nuestro 15 de septiembre (Día de la Independencia), Navidad, el Día de Muertos y todas nuestras tradiciones que son tan bonitas. Pero mientras podemos estar en casa escuchando música de Los Ángeles Azules”, dijo Lupita Mejía, otra de las integrantes.

Es el primer concierto a través de Facebook y YouTube que ofrecerá la mítica agrupación que expandió la cumbia en las últimas décadas y están emocionados ante ello.

Además, comprenden que todo el mundo ha tenido que adaptarse y aprender sobre todo a utilizar redes sociales y herramientas virtuales de comunicación y ellos no podían ser menos.

Echando la vista atrás, recordaron en la conferencia virtual que lo más complicado fueron sus inicios en la década de 1970, cuando empezaron a tocar en eventos privados, pero poco a poco la gente los fue conociendo y ahora se sienten muy queridos por sus seguidores de todo el mundo y no tienen miedo a seguir recomendaciones de su discográfica para adaptarse a los nuevos tiempos.

Su próximo disco, “Los Ángeles Azules: de Buenos Aires para el mundo”, que fue grabado en un concierto en vivo desde la sala Unione e Benevolenza, en la capital argentina y en el que hay colaboraciones (algunas ya lanzadas como sencillos) con artistas como Vicentico, Lali, Abel Pintos o Julieta Venegas, verá la luz en agosto.

