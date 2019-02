Los tres escenarios de la crisis venezolana

Por Andrés Oppenheimer

Hay tres escenarios principales en Venezuela tras la decisión de Estados Unidos y las principales democracias occidentales de reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo del país, y de exigir elecciones libres para terminar con la crisis humanitaria allí.

Antes de pasar a estos escenarios, un comentario sobre los últimos acontecimientos: el así llamado Grupo de Contacto Internacional creado por México y Uruguay para buscar un diálogo nacional en Venezuela no irá a ninguna parte.

Como me dijo Guaidó en una entrevista reciente, no aceptará otro “diálogo falso” con Maduro. Al menos cuatro veces en los últimos años, Maduro ha utilizado diálogos con la oposición para ganar tiempo, y luego encarcelar a sus rivales políticos una vez que la atención internacional giró hacia otro lado.

Esta vez, Maduro tendrá que irse antes de que un gobierno de transición convoque a elecciones libres, me dijo Guaidó. Además, México y Uruguay no son “países neutrales”.

Ambas naciones aún reconocen a Maduro como el presidente de Venezuela. Por otro lado, Alemania, Francia, Gran Bretaña, España, Australia, Canadá, Brasil, Argentina y la mayoría de las otras democracias occidentales reconocen al gobierno de Guaidó.

De manera que estos son los escenarios más probables:

– Primer escenario: Maduro se ve obligado a permitir elecciones libres con observadores internacionales creíbles.

Ante un embargo comercial que paraliza las exportaciones de petróleo de Venezuela, la mayor fuente de ingresos del régimen de Maduro, y crecientes protestas callejeras de venezolanos que exigen que se permita el ingreso al país de camiones repletos de ayuda alimentaria internacional que están esperando en la frontera, Maduro es forzado por los militares a aceptar elecciones libres.

Como sucedió en Nicaragua antes de las elecciones de 1990, y en Filipinas en la década de 1980, Maduro negocia un aterrizaje suave para él y sus generales. Luego, Maduro pierde las elecciones y se va a Cuba, donde comienza una nueva vida como presentador de un show en la cadena Telesur, en el que toca el tambor, canta, baila y despotrica contra el imperialismo yanqui. Yo le daría a este escenario un 50 por ciento de posibilidades.

– Segundo escenario: Maduro se mantiene en el poder indefinidamente.

El dictador de Venezuela logra mantenerse en el poder con la ayuda de Rusia y China. Al igual que sucedió en Cuba, la crisis humanitaria de Venezuela aumenta, y millones de venezolanos más huyen del país. Eso deja a Maduro con menos bocas que alimentar, y con una población de empleados públicos paupérrimos y fácilmente controlables con subsidios alimentarios del gobierno.

El problema es que Brasil y Colombia no tolerarían una hambruna causada por Maduro que provoque una invasión de millones más de venezolanos a sus territorios. Y Rusia y China difícilmente darán mucho más dinero a Maduro. Yo pondría la probabilidad de este escenario en un 30 por ciento.

– Tercer escenario: una invasión militar de Estados Unidos, o una fuerza multinacional.

Al igual que sucedió en Panamá a fines de la década de 1980, una corte de Estados Unidos acusa a Maduro y sus generales por cargos de narcotráfico, lo que lleva a una invasión militar de Estados Unidos. O, como sucedió en la isla caribeña de Granada en la década de 1980, Estados Unidos interviene en Venezuela alegando que Cuba y Rusia han invadido el país.

Pero mientras el ejército de Panamá tenía 21,000 soldados y Granada alrededor de 2,000 soldados, las fuerzas armadas de Venezuela tienen 351,000 soldados, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña. Algunos analistas han estimado que invadir Venezuela tomaría más de 100,000 tropas de Estados Unidos.

También podría haber pedidos de una intervención panamericana o de las Naciones Unidas, como en República Dominicana en 1965 o en Bosnia en 1992. Pero la mayoría de los países latinoamericanos no aceptarían ser parte de ella, y Rusia y China vetarían cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para intervenir en Venezuela. Le daría a este escenario un 20 por ciento de probabilidades.

En resumen, la actual escalada de sanciones diplomáticas y económicas internacionales es la mejor oportunidad en muchos años –y quizás la más factible– para obligar al régimen ilegítimo de Maduro a abandonar el poder. Si las presiones siguen creciendo, Maduro podría estar de salida.

