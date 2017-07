Luis Videgaray se reunió con y el congresista Henry Cuéllar en Washington

Discuten la modernización del TLCAN para el Siglo XXI

WASHINGTON, Distrito de Colombia – El secretario de relaciones exteriores de México, Luis Vidgegary, hoy se reunió con el congresista demócrata por el distrito 28 de Texas, Henry Cuéllar, en Washington para discutir las negociaciones del Tratado Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés). El congresista Cuéllar y el secretario se conocen desde antes de la elección del Presidente Enrique Peña Nieto.

El congresista Cuéllar también reunió con el Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solano, y el Embajador de México a los Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, quienes estuvieron en la junta para dialogar con el Secretario Videgaray sobre los temas bilaterales.

Cuéllar es un experto en el comercio internacional y es representante federal de varios puertos de mayor importancia en los Estados Unidos. El distrito aduanal incluye Laredo y varios puertos del Valle del Río Grande en el sur de Texas, y ocupa el tercer lugar en distritos aduanales después de Los Ángeles y Nueva York. El distrito de Cuéllar también incluye el puerto interior más grande del hemisferio occidental – Laredo, Texas.

“The Secretary and I discussed how to further build on the positive relationship between our two countries to increase trade and tourism,” Congressman Cuellar said. “We have a great opportunity to remake a NAFTA 2.0 that works for our modernized economies and our people. I thank Secretary Videgaray for visiting with me and other Members of Congress in Washington and I look forward to working with him on the renegotiation of NAFTA and efforts that benefit our countries.

Los dos líderes discutieron como modernizar el TLCAN, maneras de incrementar el comercio internacional entre los Estados Unidos y México por medio de varios modos de transporte. También discutieron sobre la reforma tributaria, el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank por sus siglas en inglés) y temas de la seguridad fronteriza.

“El canciller y yo discutimos cómo seguir fortaleciendo la relación positiva entre nuestros dos países para aumentar el comercio internacional y el turismo”, dijo el congresista Cuéllar. “Tenemos una gran oportunidad para rehacer un ‘NAFTA 2.0’ que funcione para ambas economías modernizadas y para nuestra gente. Le agradezco al Secretario Videgaray por visitarme a mi a mis colegas en el Congreso aquí en Washington, y espero trabajar con el Secretario para la renegociación del TLCAN “.

