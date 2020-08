Macro-eyes apuesta por mejorar la atención médica a través de big data

Hoy en día la disposición de vacunas esenciales se ha estancado según datos de la Organización Mundial de la Salud; Macro-eyes busca mitigar dicha situación

Cada día la industria médica confía más en el gran manejo de información, también conocido como big data. Market.US, especialista en investigación y análisis de mercado, publicó un estudio en el que se demuestra el crecimiento del ámbito médico como negocio. Asimismo, el manejo de información, tanto para médicos, enfermeras y administrativos de la salud resulta complicado al manejarlo de manera tradicional.

Macro-eyes es la compañía de inteligencia artificial (IA) que está reconstruyendo las bases de la atención médica para hacer predictiva dicha prestación en todas partes. La empresa está tratando de resolver ese problema con una herramienta de predicción, haciendo más fácil el trabajo para todo el personal de salud involucrado.

Considerado como un punto importante para la salud mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación ha ayudado a disminuir muchas enfermedades prevenibles. Desafortunadamente no todas las personas tienen acceso a estas vacunas. En ocasiones, las campañas de vacunación no son suficientes para gente de escasos recursos, ya que no se tiene conocimiento de cuántas personas acudirán, ocasionando escasez de vacunas o excedentes que no se pueden usar.

Macro-eyes aprovecha una combinación de fuentes de datos en tiempo real con la que fue creada una herramienta denominada “Connected Health AI Network (CHAIN)”, la cual pudo reducir el desperdicio de vacunas en un 96 por ciento en tres regiones de Tanzania. Ahora se está trabajando para escalar ese éxito en Tanzania y Mozambique a todo el mundo.

Este enfoque base es punto de partida para otro producto a modo de una plataforma ya en funcionamiento de nombre Sibyl. Al ser un producto de Macro-eyes, hace que la prestación de atención médica sea predictiva en todos los centros médicos de la ciudad de Nueva York y California. Esta herramienta ha analizado más de 6 millones de citas hospitalarias y ha reducido los tiempos de espera en más del 75 por ciento.

Ambos productos muestran la transformación e innovación que proporciona la IA en el ámbito médico y, sobre todo, representan el camino que Macro-eyes está trazando hacia el cumplimiento de su objetivo: transformar la atención médica a través de la inteligencia artificial. En este sentido, también busca hacer soluciones funcionales en las regiones con la menor cantidad de datos, provocando un crecimiento agigantado para la IA. “Involucrarse donde los problemas son más difíciles, y la IA también se beneficiará: [se volverá] más inteligente, más rápida, más barata y más resistente” comenta Benjamin Fels, director ejecutivo de Macro-eyes.

En 2017, Macro-eyes recibió una donación de la Fundación Bill y Melinda Gates con la finalidad de explorar la posibilidad de utilizar datos de trabajadores de salud para construir una cadena de suministro predictiva para las vacunas. Así comenzó la relación con la Fundación Gates, que se ha expandido a medida que la compañía ha alcanzado nuevos hitos, desde la construcción de modelos precisos de utilización de vacunas en Tanzania y Mozambique, hasta la integración con cadenas de suministro en vacunas.

“Como organización, nunca podemos asumir que los datos nos estarán esperando, hemos aprendido a pensar estratégicamente y ser reflexivos sobre cómo acceder o generar los datos necesarios para cumplir nuestro mandato: hacer que la prestación de atención médica sea predictiva, en todas partes” dice Fels, demostrando la flexibilidad y adaptabilidad de una empresa comprometida con la salud.

Crear soluciones para algunos de los sistemas de atención médica más subdesarrollados a nivel mundial, puede parecer un reto sumamente complicado y difícil de establecer, no obstante Macro-eyes busca “crear soluciones de atención médica que puedan beneficiar a las personas en todo el mundo por igual”.

