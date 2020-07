Madres de víctimas de feminicidios muestran hartazgo a Gobierno mexicano

México, (EFE).- Un grupo de familiares de víctimas de feminicidio se manifestó este lunes ante el Palacio Nacional de la Ciudad de México para pedir respuestas y acciones por parte del Gobierno federal después de 15 días de plantón ante la sede del Ejecutivo.

Con la desesperanza y la rabia en sus rostros, varias decenas de mujeres rodearon parte del edificio, ubicado en la emblemática plaza del Zócalo capitalino, pidiendo reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que este, según explicaron, hiciera oídos sordos a las varias misivas que le enviaron.

Una de las mujeres presentes era Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, asesinada hace tres años.

Respaldada por otras mujeres, algunas de ellas encapuchadas, pidió al Estado que les dé justicia.

El plantón en el Zócalo, que inició hace 15 días en plena pandemia de COVID-19, vino después de que no recibiesen respuesta a las cartas enviadas a López Obrador pidiendo justicia para sus familiares y medidas inmediatas para frenar la oleada de feminicidios en México, donde cada día son asesinadas diez mujeres.

“No hubo respuestas (a las cartas), solo la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) que dicen en conclusión que están trabajando”, expresó Malú García, quien acompaña a familiares de víctimas desde que en 2001 mataron a su hermana en Chihuahua, en el norte del país.

Además, explicó que esa respuesta no les sirve porque no les explica nada y tampoco entregaron el escrito a la Conavim, sino que lo dirigieron específicamente a Presidencia, quien ya había echo oídos sordos en ocasiones anteriores.

Hace algunos meses lograron reunirse con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, aseguró García, estuvo con ellas diez minutos y se fue.

INDIFERENCIA ANTE AUMENTO

Del mismo modo, criticaron la actitud de López Obrador ante las crecientes cifras de feminicidios y sus descalificaciones hacia las mujeres feministas.

“Da coraje y rabia ver que el presidente sigue minimizando. Nosotras no somos políticas, me mataron a mi hermana y solo quiero justicia, me da igual el partido”, añadió García, además de asegurar que no comprenden cuál es el problema para reunirse con ellas.

El Gobierno mexicano reportó este lunes 2.851 homicidios dolosos en junio, una caída mensual de 2,23 %, pero un aumento de 35,62 % en los feminicidios con 99 víctimas.

De enero a junio de 2020 se registraron en México 489 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras en 2019 los asesinatos por razón de género fueron 1.012.

A pesar de esto, en varias ocasiones López Obrador minimizó públicamente estas alarmantes cifras, llegando a decir el pasado 15 de mayo que el 90 % de las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres son falsas, declaraciones que múltiples asociaciones civiles condenaron.

Además, recientemente salieron a la luz varios recortes en el presupuesto de organismos dedicados a proteger a la mujer.

Este mismo lunes, mientras ocurría esta concentración en las inmediaciones del Palacio Nacional, el mandatario repetía que le importa la protección de las mujeres y niños y que trabaja todos los días para ese propósito.

“Lo que sucede es que los conservadores, los que están molestos con nosotros por la transformación, utilizan cualquier asunto para cuestionarnos o etiquetarnos”, añadió, haciendo referencia a las personas que atacan a su Gobierno.

Durante la concentración se dieron algunos destrozos en cristales del Palacio Nacional y en las lunas de un coche que estaba estacionado en las inmediaciones. Además, las manifestantes realizaron pintadas en los muros y en las paredes.

