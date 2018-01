Martha Higareda se convierte en la nueva heroína de Netflix con “Altereded carbon”

*La actriz mexicana practicó artes marciales para interpretar a una mujer del futuro

São Paulo, Notimex).- La actriz mexicana Martha Higareda se sometió a una intensa preparación física para convertirse en la nueva heroína de Netflix, a través de la ambiciosa serie “Altered carbon”, que se estrenará el 2 de febrero de 2018.

Al participar en el panel de la plataforma Netflix, durante el tercer día de actividades de la Comic Con Experience 2017 (CCXP17) en esta ciudad, la tabasqueña reveló que interpreta a “Kristin Ortega”, una joven que colabora para hallar al responsable de un asesinato.

“Comencé a entrenar en forma y no fue fácil. Al paso de los días, cuando tenía que hacer lagartijas o sentadillas sentía mucho dolor, pero no dejé de comprometerme, hice Jiu-jitsu, karate y otras artes marciales, también boxeo y capoeira”, contó Higareda ante unas tres mil personas que se dieron cita en el Auditorio del São Paulo Expo Exhibition & Convention Center.

“Altered carbon” es una historia de diez capítulos basada en la novela clásica cyberpunk noir de Richard Morgan’s. Los temas que aborda son la muerte, el amor, el sexo y la traición a más de 300 años en el futuro.

Plantea que la nueva tecnología ha transformado a la sociedad, pues la conciencia puede digitalizarse, los cuerpos son intercambiables y la muerte no es permanente. “Takeshi Kovacs” (Joel Kinnaman) es el único soldado sobreviviente de un grupo de élite de guerreros interestelares caídos en una rebelión en contra del nuevo orden mundial.

Su mente estuvo congelada por siglos hasta que “Laurens Bancroft” (James Purefoy), un millonario de larga vida, le ofrece la posibilidad de volver a vivir. A cambio, debe resolver un asesinato.

“Me encanta la idea de cómo la tecnología avanzó tres siglos adelante. El proceso fue tan grande que en este universo fue posible poner tu conciencia en un chip que se coloca en la nuca.

“Todo es tan increíble que cuando algo sucede con ese cuerpo, sólo tomas el chip y lo colocas en otro. Todo esto me deja con la boca abierta”, comentó la afamada actriz ante adolescentes y jóvenes fanáticos de las series de ciencia ficción.

“Mi personaje es ‘Kristin Ortega’ y es muy interesante. Hay cosas que no puedo decir, pero hablaré de las que sí. Existe un misterio sobre un asesinato y hay personas que quieren descubrir quién lo cometió, así que mi personaje apoya en la investigación”, adelantó.

La protagonista de telenovelas y películas mexicanas, así como varias extranjeras, destacó que son muchas las mujeres que intervienen en casos de este tipo y todas se muestran fuertes como sucede con los personajes de las actrices Dichen Lachman y Renee Goldsberry.

“Pero también somos sensibles, nos preocupamos por nuestras familias y hay momentos en los que sólo queremos llorar y está bien, pero después te recompones y eres fuerte de nuevo. Eso hicimos con ‘Kristin Ortega’, buscamos que fuera sensible y fuerte al mismo tiempo, ella es mi heroína”.

Martha Higareda compartió que leyó el libro durante un mes. Se tardó debido a que recurría de manera constante a la computadora para traducir algunas palabras.

“Cuando me di cuenta del significado y la importancia de mi personaje, fue fantástico como latina. Mi familia me iba a visitar en el set y ahora no puedo esperar para que ustedes también la vean”, expresó con singular alegría.

La mexicana de 34 años fue una de las personalidades más ovacionadas en el panel que compartió con Joel Kinnaman, Dichen Lachman, Will Yun Lee y Renee Goldsberry. Se le veía tan emocionada que buscaba cualquier momento para captar imágenes del público presente a través de su teléfono móvil.

“Altered Carbon” fue escrita por Laeta Kalogridis, quien también es creador de “Shutter Island”. La dirección corrió a cargo de Miguel Sapochnik, quien destacó por su trabajo en el episodio de “La batalla de los bastardos”, de “Game of Thrones”.

