Mayoría de latinos desaprueba a Trump respecto a gestión de la pandemia

Washington, (EFE News).- Dirigentes latinos expresaron hoy indignación, pena e ira por el impacto que la de la pandemia de la COVID-19 ha dejado entre su comunidad, de lo que algunos culpan al presidente Donald Trump.

“Ésta es una crisis de gravedad increíble, gravedad que me hace sentir triste y furioso”, dijo Henry Muñoz, cofundador de SOMOS US en una teleconferencia celebrada este lunes, el mismo día que el Partido Demócrata inicia su Convención Nacional de la que saldrá de manera oficial Joe Biden como candidato a las elecciones del 3 de noviembre.

“Enfrentamos hambre, muerte, pobreza y carencia de oportunidades de educación, y necesitamos líderes”, agregó el directivo.

Durante la rueda de prensa se dieron a conocer los resultados de la tercera encuesta realizada por SOMOS en cooperación con Latino Decisions y UnidosUS, y que refleja que el 70 % de los latinos desaprueba la forma en que el gobierno de Trump ha actuado desde que la pandemia apareció en Estados Unidos, donde se registran más de 4,5 millones de casos y más de 170.000 muertes por la enfermedad.

Asimismo, el 47 % de los hispanos consideran que la respuesta a la pandemia es el asunto más importante que deberían encarar el Congreso y el presidente.

Esa prioridad está muy por delante de la expectativa de una reducción de los costos del cuidado de la salud (28 %), la mejora en los ingresos (21 %), la creación de empleos (24 %) y la protección de los derechos de los inmigrantes (18 %), de acuerdo con el sondeo realizado del 7 al 15 de agosto.

“(Las respuestas de la encuesta) indican que la comunidad latina está atenta y observando, cuando los partidos emprenden sus convenciones, para ver quién se ocupa de nuestros problemas, quien nos ayudará a conducir a nuestra comunidad de la crisis a la recuperación”, destacó Muñoz.

Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, afirmó que la mayoría de los latinos “culpa al presidente Trump, a su fracaso en el liderazgo, por la muerte de miles de personas”.

En esa línea, otro sondeo de opinión divulgado hoy y realizado por la firma Gallup entre el 30 de julio y el 12 de agosto muestra que el 63 % de los estadounidenses desaprueba la forma en que el presidente Trump ha conducido la respuesta a la epidemia, en tanto sólo el 36 % la aprueba.

“La crisis se ha profundizado y la brecha entre los latinos y los demás estadounidenses se ha ensanchado”, opinó Muguía, quien expresó “ira e indignación” porque los latinos “estamos sobre representados entre los trabajadores esenciales, quienes no pueden trabajar a distancia y están más expuestos al virus”.

De cara a las elecciones, el cofundador de Latino Decisions, Gary Segura, explicó que la encuesta muestra que a nivel nacional el 66 % de los votantes latinos consultados se inclina por dar su sufragio al candidato demócrata Joe Biden, y sólo el 24 % muestra una preferencia por el presidente Trump.

Esa diferencia es aun mayor en Nueva York y Nueva Jersey, donde el voto latino por Biden podría llegar al 70 %, con apenas un 20 % de simpatía por Trump, y en California la preferencia por el candidato demócrata llega al 70 % mientras que el republicano suma un 29 %.

Otra encuesta de Gallup encontró que casi el 25 % de los estadounidenses piensa que, a esta altura de la campaña electoral, ni Trump ni Biden sería un buen presidente. Sólo el 36 % de los encuestados cree que Biden sería un buen presidente, y el 33 % tiene una opinión similar acerca de Trump.

El estudio de Latino Decisions encontró que el 78 % de los encuestados expresó su preocupación porque ellos mismos, algún miembro de la familia o allegado pueda contraer COVID-19, y el 64 % teme que no sea capaz de cubrir los gastos básicos como el alquiler, la hipoteca, o los alimentos debido a los despidos o reducciones de sueldos relacionados con la pandemia.

Comparte tu opinión.