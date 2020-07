México tiene superávit de 2.659,1 millones de dólares en el primer semestre

México, (EFE).- México registró un superávit en la balanza comercial de 2.659,1 millones de dólares entre enero y junio de 2020 pese a la caída de exportaciones e importaciones por el coronavirus, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, en el sexto mes del año se registró un superávit de 5.547 millones de dólares, en buena medida gracias a las exportaciones agropecuarias.

“En junio de 2020 se registró un superávit comercial de 5.547 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 2.541 millones de dólares obtenido en igual mes de 2019. En los primeros seis meses de este año, la balanza comercial presentó un superávit de 2.659 millones de dólares”, destacó el instituto de estadística.

En un boletín, el Inegi detalló que en el primer semestre del año las ventas al exterior acumularon 183.053,3 millones, 19,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

En estos meses, las exportaciones petroleras se desplomaron 41,8 % y sumaron 8.044,1 millones de dólares, mientras que las no petroleras cayeron el 18 % y supusieron 175.009,2 millones de dólares.

En tanto, las importaciones totalizaron 180.394,2 millones de dólares, cifra 19,5 % menor a la de idéntico lapso de un año antes.

Las importaciones petroleras cayeron 35,7 % hasta los 15.725 millones de dólares y las no petroleras sumaron 164.669,2 millones de dólares, un 17,5 %.

Este primer semestre del año estuvo marcado por la crisis del coronavirus, la paralización de las actividades no esenciales en el país durante abril y mayo y el cierre parcial de fronteras con Estados Unidos, que todavía continúa.

JUNIO, LA REACTIVACION ECONOMICA

En el sexto mes del año comenzó la llamada “nueva normalidad” en México, un periodo de reactivación económica y social que inició con mucha cautela.

En ese mes, el país obtuvo un superávit comercial de 5.547 millones de dólares, un 118,3 % más que en el mismo periodo de un año antes.

No obstante, cayeron tanto las exportaciones como las importaciones.

En junio, las exportaciones sumaron 33.076,5 millones de dólares, cifra 12,8 % menor a la alcanzada en el mismo mes del año pasado, precisó el organismo.

Las ventas petroleras disminuyeron 35,6 % al situarse en apenas 1.258 millones de dólares, mientras las no petroleras cayeron 11,6 % hasta los 31.818,5 millones de dólares, detalló.

El organismo de estadística apuntó que al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos retrocedieron a una tasa anual de 7,9 % y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 28 %.

Asimismo, las importaciones totalizaron 27.529,8 millones de dólares, siendo 22,2 % menores al monto reportado en el mismo mes del pasado año.

Las compras petroleras cayeron 55,4 % año contra año, al ubicarse en 1.707,2 millones de dólares, mientras las no petroleras bajaron 18,2 % al sumar 25.822,6 millones de dólares.

“Por tipo de bien, se presentaron avances mensuales de 5,89 % en las importaciones de bienes de consumo, de 27,21 % en las de bienes de uso intermedio y de 5,05 % en las de bienes de capital”, puntualizó el texto.

México registró un superávit en la balanza comercial de 5.820,3 millones de dólares en 2019, lo que se contrapone al déficit de 13.618 millones en 2018.

El dato de 2018 fue casi un 25 % mayor al saldo negativo de 10.968 millones de dólares reportados en 2017.

