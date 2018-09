Michael Garza y Austin Abrams protagonizan nuevo filme de Del Toro

Los Angeles, (Notimex).- Michael Garza y Austin Abrams protagonizarán “Scary stories to tell in the dark” (Historias de miedo para contar en la oscuridad) del director Guillermo del Toro, quien fungirá como productor de la misma, informó “The Hollywood Reporter”.

Gabriel Rush, Austin Zajur y Natalie Ganzhorn también se unen a la próxima película de Del Toro, ganador del Oscar; en una historia que verá a un grupo de adolescentes investigando una ola de muertes en su pequeña ciudad.

El actor de “Wayward pines”, Michael Garza y Austin Abrams se unieron a “Scary stories”, con el ganador del Oscar, Guillermo del Toro, para “Tell in the dark”, una película que dirigirá Andre Ovredal y cofinanciada por Entertainment One y CBS Films y comenzará a rodarse en Toronto.

“Scary stories to tell in the dark” sigue a un grupo de adolescentes que deben resolver el misterio que rodea una ola de muertes espectacularmente horribles en su pequeño pueblo.

Los cinco últimos miembros del elenco se unen a la previamente anunciada Zoe Colletti en el reparto coral. Daniel Hageman y Kevin Hageman, cuyos créditos de guión incluyen “The Lego Movie” y “Hotel Transylvania”, quienes adaptaron el guión junto con Del Toro, quien se ganó el Oscar a la mejor película por su última película, “The shape of water”.

El proyecto está basado en la serie de libros de Alvin Schwartz, el libro más vendido a nivel internacional. Del Toro está produciendo “Scary stories” para “Tell in the dark” junto con Sean Daniel, Elizabeth Grave, Jason Brown y J. Miles Dale.

