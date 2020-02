Michelle Renaud, dispuesta a modificar su aspecto para un personaje

* La actriz quiere arriesgarse, pero sin poner en peligro su salud

México, (Notimex).- Con el fin de asumir nuevos retos en su carrera, la actriz mexicana Michelle Renaud, que suma más de 10 telenovelas en su trayectoria, modificaría su aspecto físico, siempre y cuando no ponga en peligro su salud.

“Me gustaría romper con lo físico e intelectual. Quisiera cambiar y encontrar la manera de usar otros sentidos. Quizá darle vida a alguien invidente u otra persona con algún tipo de discapacidad. Sería un reto increíble que me ofrezcan un papel así”, declaró a Notimex.

La estelar de melodramas como La reina soy yo e Hijas de la Luna, dijo que su mayor recompensa y el mejor halago será cuando alguien mire su trabajo y diga: “ella, ¿quién es?, ¿cómo, es Michelle? ¡no se parece!”.

“Sin embargo, es difícil que, estando en Televisa, me den esa oportunidad, porque al ser protagónica, nos cuidan y hay que verse bonitas. Pero si algún día se animaran y un productor dice: ‘vamos a descomponerte’, yo respondería que sí y con todo”.

La joven de 31 años y actual pareja sentimental del actor ecuatoriano Danilo Carrera, aseguró que rompería estereotipos sin problema, siempre y cuando no afecten gravemente en su salud.

“Porque, primero que nada, soy mamá. Admiro mucho a esos actores que de pronto subieron 50 kilos en tres meses y luego los bajaron. Sin embargo, como perdí a mi mamá, no me gustaría que mi hijo me perdiera a mí”.

Consideró importante mantener un estilo de vida saludable. “Subir 10 kilos quizá no perjudique siempre y cuando la dieta esté supervisada por un nutriólogo. Si me ponen las condiciones para hacerlo de una manera correcta, yo feliz de la vida”.

