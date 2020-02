Miopía en niños, relacionada con poco tiempo al aire libre: estudio

* En países en desarrollo, la población en pobreza no tiene acceso a lentes

México, (Notimex).- Especialistas señalan que hay una epidemia de miopía entre los niños a nivel mundial; la hipótesis es que ellos pasan menos tiempo al aire libre.

En un artículo de la BBC, se destaca que en un experimento le fueron entregados anteojos a niños, lo que equivaldría a medio año extra de escolarización; los profesores en un par de horas de capacitación en escuelas rurales de China detectaron que la mayoría de los niños se beneficiarían con el uso de anteojos.

Más de dos y medio millones de personas en el planeta necesitan anteojos y no los tienen; muchos no saben que usarlos podría ayudarlos y otros más por pobreza no tienen acceso a ellos. En los países en desarrollo, donde hay millones viviendo en la pobreza, muchos de ellos no se pueden comprar un par de anteojos.

En contraste, 75 por ciento de la población británica usa anteojos o lentes de contacto o se ha sometido a una cirugía para corregir su visión, lo que también sucede en Estados Unidos y Japón.

Un equipo de investigadores examinó la visión de cientos de recolectores de té de 40 años de edad o más en una plantación de la India.

Quienes necesitaban anteojos y los usaron recolectaron 20 por ciento más; antes del estudio, ninguno tenía gafas y al final ninguno quería devolverlos.

Los anteojos mejoran la calidad de vida de las personas y de los niños en edad escolar, pero también se estiman pérdidas económicas de miles de millones de dólares por problemas de la vista.

