Nancy Pelosi pide librar a Estados Unidos del “desalmado desprecio” de Trump

Washington, (EFE News).- La jefa de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pidió este miércoles a los estadounidenses votar en noviembre por el exvicepresidente Joe Biden para librar al país del “desalmado desprecio” del presidente Donald Trump.

“Elegiremos como presidente a Biden, cuyo corazón está lleno de amor por Estados Unidos, y libraremos al país del desalmado desprecio de Trump por lo bueno que hay en Estados Unidos”, afirmó Pelosi durante su discurso ante la Convención Nacional Demócrata.

Inmigrantes emocionan con tragedias personales

Washington, (Efe News).- La historia de la pequeña Estela, de 11 años, cuya madre fue deportada a México, o de la familia Sánchez, que teme que la madre sea expulsada de EE.UU. por carecer de papeles, son las historias de inmigrantes que emocionaron este miércoles durante la convención demócrata.

“Me llamo Estela, tengo 11 años y mi madre es mi mejor amiga, vino como adolescente sin papeles en busca de una vida mejor”, lamentó la niña, que leyó una carta dirigida al presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre inmigración.

“Señor presidente, usted ha destruido nuestro mundo”, se quejó Estela, que recordó que su madre, casada con un marine estadounidense, pagaba impuestos y que la Administración del anterior mandatario, Barack Obama, le dijo que podía quedarse en el país.

“Ahora, mi madre no está, ha sido expulsada sin razón”, señaló Estela en la misiva, quien denunció que “Trump ha separado a miles de menores (inmigrantes) de sus familias y los ha puesto en jaulas. Ahora algunos son huérfanos por su culpa”.

Tras la intervención grabada de Estela fue el turno del video de la familia Sánchez, compuesta por Silvia, la madre, y sus hijas, Lucy y Jessica.

“Mi madre emigró a este país con mi hermana, que nació con espina bífida, porque los médicos no dieron ninguna esperanza a mi madre, le dijeron que mi hermana no sobreviviría”, empezó Lucy.

“Hizo lo que cualquier madre haría para la salvar la vida de su niña”, aseguró la joven, que habló en inglés como su hermana.

Silvia intervino en español y explicó cómo tomó a su hija en brazos y viajó por la frontera.

Lucy destacó que su madre ha trabajado duro para dar a sus hijas una buena vida, pero ahora temen que sea deportada por las políticas del Gobierno de Trump.

Jessica recordó que a ella le fue concedido el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado por el expresidente Barack Obama en 2012 y que amparó a unas 650.000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.

“Desde que Trump fue elegido no sabemos si acabaremos separados”, indicaron, mientras que Jessica expresó su temor de que le quiten la atención médica.

Comparte tu opinión.