No todo es lo que parece: Un Notary Public no es un «Notario Público»

Por Ken Paxton

En diferentes países, la misma palabra puede significar cosas diferentes, y conocer todos los significados puede ser todo un reto. Por ejemplo, la palabra «zapato» en países como México y España sólo significa calzado, pero puede también significar «estúpido» en Argentina, «feo» en Colombia, o hasta denotar una persona “chismosa» en Perú. Desafortunadamente, algunas personas se aprovechan de las diferencias en significado de palabras para estafar a la gente y quitarles su dinero que han ganado con tanto esfuerzo. Así que déjenme explicar la importante diferencia que hay entre un Notary Public (Notario Público) de Texas y un «Notario Público» en Latinoamérica- dos términos que pudieran aparentar ser similares pero que tienen significados muy diferentes.

El problema se presenta cuando el término en inglés Notary Public se traduce al español como “Notario Público,” dando falsas apariencias. En Texas, el título de Notary Public no puede traducirse como “Notario Público” porque no significa lo mismo—no tienen las mismas funciones, ni la misma autoridad.

Para ser comisionado como Notary Public por la Oficina del Secretario de Estado de Texas, una persona no tiene que ser abogado. Usted sólo debe ser un residente de Texas, tener al menos 18 años y no haber recibido una condena final por un delito menor o grave. En Texas el Notary Public no puede darle asesoramiento legal ni representarlo en ningún tipo de transacción legal. Ellos sólo pueden hacer una cosa: dar fe de su firma en un documento legal para que los tribunales o una agencia gubernamental lo acepten como genuino, eso es todo. No hay otros deberes o privilegios otorgados a un Notary Public bajo la ley de Texas. Ni siquiera garantizan que un formulario se llene correctamente o sea legalmente válido. Su sello y firma simplemente verifica que la persona que firmó el documento es en realidad la persona que dice ser. Como resultado, la ley de Texas permite a los “notarios” cobrar no más de seis dólares por la primera firma y un dólar por cada firma adicional, seis dólares por presenciar juramentos y 50 centavos por 100 palabras de una declaración. Es difícil imaginar que exista una situación en la cual una persona en Texas tenga que pagar cuotas de notariado que lleguen a los 100 dólares, mucho menos miles de dólares.

En cambio, un «Notario Público» en países como México debe ser un abogado o licenciado en derecho civil y cumplir otros requisitos de acuerdo con sus leyes. Hay que enfatizar que estos notarios públicos sólo pueden proporcionar servicios en México, no en Texas. Pueden verificar sus documentos legales como acciones, herencias o formularios gubernamentales para que sean legalmente válidos, en México, no en Texas. También pueden darle consejos sobre la ley mexicana y pueden representarlo frente a sus tribunales o agencias gubernamentales, de nuevo, en México, no en Texas. Como tal, a menudo los honorarios por sus servicios pueden ser elevados, basados en su amplia educación como abogado y su posición de confianza del gobierno mexicano. Un «Notario Público» no puede, de ninguna forma darle asesoramiento legal en Texas.

Entonces, ¿Por qué es esto un problema en Texas? El término «Notario Público» al ser una traducción de Notary Public ha estado causando confusión.

Algunas personas deshonestas se aprovechan de la mala traducción de «Notario Público» para defraudar a los tejanos de habla hispana. Algunos notary public de Texas se promocionan públicamente como notarios públicos que pueden ayudar con trámites de inmigración o representar legalmente a personas en cortes de inmigración. Otros afirman que pueden ayudar con asuntos de derecho de familia como divorcios o adopciones. Algunos incluso afirman ser capaces de representarlo en casos penales. Usted debe recordar que a menos de que esa persona tenga licencia como abogado en Texas, estas afirmaciones son falsas. Un Notary Public de Texas sólo puede presenciar una firma en un documento.

Es por eso que la ley de Texas ha impuesto restricciones muy específicas a los notary public sobre como promocionarse en Texas. Es ilegal que estas personas registradas en Texas como notary public usen la palabra en español «notario» o la frase «Notario Público» en un anuncio. Si el anuncio está en español, debe incluir una aclaración impresa en inglés y español que dice «NO SOY UN ABOGADO CON LICENCIA PARA PRACTICAR LEYES EN TEXAS Y NO PUEDO DAR CONSEJO LEGAL O ACEPTAR PAGO POR CONSEJO LEGAL.» Si usted no ve esas palabras en un anuncio de servicios notariales, la persona puede estar haciendo algo ilegal y sería prudente buscar ayuda de la Oficina del Secretario de Estado de Texas para aclaraciones. Es un recordatorio de que las palabras tienen significado y cuando algunos términos se traducen, literalmente, el significado puede cambiar drásticamente.

(Ken Paxton es el Procurador General de Texas)

Comparte tu opinión.