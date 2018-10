Ofrece UAT a estudiantes talleres de alimentación saludable

Con la participación de alumnos de la Licenciatura de Nutrición del Campus Victoria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció una serie de talleres relacionados con la alimentación saludable y el uso efectivo de alimentos básicos para una dieta correcta de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la población.

En este sentido, se impartieron los talleres: “Uso efectivo de la canasta básica para una dieta correcta”; “Uso de la herbolaria en la Gastronomía”; “Percepción sensorial de los alimentos”; “Uso de insectos en la gastronomía” y “Conserva de alimentos”, entre otros.

El programa fue realizado por la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) a través de la Coordinación de la Licenciatura de Nutrición, dentro de las actividades programadas por el Día Mundial de la Alimentación celebrado recientemente.

La Coordinadora del Programa Educativo de Nutrición, Mtra. Melisa Daniela González Hinojosa, destacó que las actividades tuvieron el objetivo de fortalecer la preparación académica de los jóvenes, así como de poner en práctica sus conocimientos.

En este caso, destacó que se pretende que los estudiantes aprendan a usar los recursos alimentarios que se ofertan a las poblaciones de manera general, “y que posteriormente lo puedan replicar a través de sus prácticas y servicio social en la comunidad”, señaló.

“Es decir, que no solamente se sujeten a las leyes de la alimentación o las normas oficiales como tal, sino que también sepan utilizar los recursos que la población tiene a su alcance”, aseveró.

“La idea es que los profesionales de la nutrición, debemos comprender las condiciones socioeconómicas de nuestros pacientes, en este sentido la canasta básica no solo es un recurso para cubrir la necesidad alimentaria como tal, sino que a través de los alimentos podemos tener una dieta correcta”, agregó.

“Y en si un problema es que algunas veces no consideramos la parte socioeconómica de los pacientes, y esto impide un apego adecuado al tratamiento, por eso es importante conocer los alimentos que la gente tiene a su alcance”, puntualizó.

