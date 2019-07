¿Pasaría la prueba el asiento de su hijo?

Errores comunes con los asientos de seguridad

Los padres preguntan cuál es el asiento más seguro para el niño. La respuesta no está en la marca del asiento sino en que el asiento se use correctamente cada vez. Ha sido comprobado que al usar un asiento de seguridad correctamente, se pueden salvar vidas y prevenir lesiones graves.

De acuerdo con las estadísticas, del 70% al 90% de los asientos están instalados incorrectamente. Los errores cometidos con los asientos de seguridad, pueden ser corregidos con facilidad. Los errores mencionados a continuación son los más comunes:

1. Asiento incorrecto: algunos niños están en los asientos incorrectos.

• Los niños deben viajar mirando hacia atrás hasta el límite de peso del asiento de seguridad. Hay asientos convertibles que tienen el límite mirando hacia atrás hasta 40lbs y 50lbs! ¡Este límite puede acomodar un niño de 4 años!

• Los niños deben viajar en un asiento de seguridad con arnés hasta el límite del asiento. Sea un asiento mirando hacia el frente o hacia atrás.

• Cuando los niños lleguen al límite del asiento, se puede considerar si el niño está listo para usar un asiento elevado booster. El requisito para el asiento booster es que los niños tengan por lo menos 4 años y pesen 40lbs. Lo más importante es que tengan madurez y no se desabrochen cuando están viajando.

• Los cinturones de seguridad pueden ser usados cuando el niño(a) pueda sentarse derecho, doblar las rodillas sobre el borde del asiento y que los pies estén planos en el suelo. El cinturón de seguridad debe ir sobre el regazo y el hombro.

2. Instalación incorrecta

• Instalar un asiento de seguridad requiere que el cuidador sepa cómo trabaja el sistema del cinturón de seguridad en su auto. La mayoridad de los autos tiene el cinturón de seguridad que se traba en cuanto el cinturón se saca completamente. Este método es el más usado para instalar un asiento.

• Igual se puede usar las anclas que están adjuntas con el asiento. Estas anclas están localizadas en el asiento del auto y están señaladas con un símbolo. Solamente use un método cuando haga la instalación de asiento. Cuando el asiento está instalado correctamente, no se moverá más de una pulgada de lado a lado.

3. Asiento orientado hacia adelante

• La mayoría de los niños(a) están orientados hacia adelante demasiado pronto. Los estudios demuestran que estar orientado mirando hacia atrás es más seguro para un niño(a).

4. Errores con el arnés

• La mayoría de las veces, los niños viajan con el arnés muy flojo y el clip del pecho no posicionado correctamente. Para los asientos orientados hacia atrás, el arnés debe estar nivelado con el hombro o abajo del hombro. En los asientos orientados hacia el frente, el arnés está nivelado con el hombro o arriba del hombro. El clip de pecho siempre está posicionado de axila a axila.

Texas A&M AgriLife Extensión Servicie Passenger Safety Project y Joanne Ureste, educadora de salud en el condado de Hidalgo, urgen que padres y cuidadores aseguren que su niño(a) esté viajando correctamente en el asiento de seguridad. Es importante que lea el manual del usuario del asiento de seguridad y el manual de su auto para asegurar que está usando e instalando el asiento correctamente. Para asegurar que está usando el asiento de seguridad correctamente, busque un técnico en su condado. ¡Las inspecciones de asientos de seguridad son gratis! Llame a Joanne Ureste (956) 383-1026 o visite el sitio www.buckleup.tamu.edu para localizar el técnico cerca en su área.

