Pemex y sector acerero, de los más afectados por bloqueo en Michoacán

México, (Notimex).- A 24 días de los bloqueos a las vías férreas en Michoacán por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la industria acerera han sido de las más afectadas, consideró la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

El director del organismo, Iker de Luisa, explicó que en el caso de Pemex el ferrocarril transporta el combustóleo pesado de la refinería de Tula, Hidalgo, al Puerto de Lázaro Cárdenas, operación que no se ha realizado.

“El espacio de almacenamiento de este producto es limitado; mientras más productos más subproducto generan y con una capacidad limitada se tiene que transportar, y los únicos que lo hacen son los ferrocarriles”, señaló.

De ahí que en la estimación Pemex es de los más afectados, seguido del sector acerero, pues no está llegando al puerto la producción de placa y planchón, para que las plantas lo transformen en productos finales, señaló.

El directivo resaltó además en entrevista con Notimex que la carga en contenedores está detenida con mercancía variada, como tenis o aparatos electrónicos, además la industria automotriz ya registra afectaciones, pues no realizan las exportaciones correspondientes.

En este sentido, mencionó que esta situación podría impactar la economía del país, en donde se registra una baja en el Producto Interno Bruto (PIB).

El directivo declaró que el bloqueo a las vías en Michoacán se traduce en una falta al Estado de derecho, que puede provocar afectaciones a la inversión nacional y extranjera.

“Es un tema de falta de Estado de derecho, caracterizado por un conflicto social que no encuentra una fórmula institucional para resolver el problema”, comentó.

Sostuvo que a 24 días de haber iniciado los bloqueos, ya suman 378 trenes sin cargar y 3.2 millones de toneladas sin transportar, debido a que aún continúan dos puntos bloqueados, Pátzcuaro y Caltzontzin (Uruapan), vías de Kansas City Southern México (KSCM).

El director de la AMF recordó que en 2018 se registraron 38 días de bloqueos, es decir, suman 62 días, con los reportados desde finales de enero de este año.

Por ello, indicó, “el llamado es a la concordia para que la partes puedan llegar a un acuerdo, porque la locomotora es México, es símbolo de progreso y si no funciona nos impacta a todos”.

