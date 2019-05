Pide Kate del Castillo a las mujeres combatir la violencia de género

* La actriz mexicana comenta su participación en la segunda temporada «La reina del sur»

México, (Notimex).- En La reina del sur, «Teresa Mendoza» “es una sobreviviente, una víctima de las circunstancias que ha logrado existir en un mundo de hombres sin dejar de ser mujer, de amar, de equivocarse, de ser protectora como lo es una mamá”, aseguró la actriz Kate del Castillo.

En entrevista telefónica con Notimex a propósito del estreno de la segunda temporada de la serie que protagoniza, Kate expresó su alegría por regresar a la televisión con este personaje que, por más sorprendente que parezca, se desarrolla en un contexto y toma decisiones muy cercanas a la realidad.

“Yo creo que vamos a dejar de hablar de narcotráfico, de la narcopolítica, de la violencia y de todos estos temas en la televisión cuando deje de ser una realidad en nuestro mundo, en nuestros países. A veces la realidad supera por mucho a la ficción”, expuso la actriz mexicana.

En opinión de la también productora y empresaria, “Teresa Mendoza” -personaje con el que se ha consagrado como actriz de series- refleja a una persona, a una sociedad, que está luchando por sobrevivir en un mundo en el que ella no pidió estar.

En ese sentido, la hija del actor Eric del Castillo hizo un llamado a las mujeres mexicanas para no desistir y seguir adelante, luchando por salir adelante, combatir el acoso y la violencia de género.

“Lo que les puedo decir a todas las mujeres es que lo más peligroso que existe en este momento es el silencio, así que no hay que quedarnos calladas, ya somos muchas y esto tiene que empezar a verse no como un problema de las mujeres sino de los hombres, porque ellos son quienes están abusando, violando, aprovechándose de sus puesto de poder”, dijo contundente.

De acuerdo con Kate, cambiar la narrativa de que es un problema de las mujeres está difícil, pero confía en que poco a poco fluya la situación. “Estamos viviendo un momento femenino, uno en el que las cosas están cambiando para el bien de las mujeres”, señaló.

Puso sus condiciones para continuar como reina

La segunda temporada de la exitosa serie “La reina del sur” tuvo su estreno el pasado 22 de abril a través de la cadena de televisión estadounidense Telemundo, y Netflix -tras adquirir los derechos- la distribuirá próximamente en sus mercados.

En esta nueva temporada, filmada en Rusia, Italia, Colombia, Marruecos, España, Mexico y Estados Unidos, «Teresa Mendoza» muestra su deseo por cambiar el rumbo de su vida, pero regresa al mundo del narcotráfico luego de que su hija es secuestrada por uno de sus viejos enemigos.

Mucho se dijo de la resistencia de Kate del Castillo por hacer una segunda temporada y es que la actriz aseguró que al no haber un segundo libro, no veía claro hacia dónde podría dirigirse la historia de la protagonista.

“Me resistía porque no existe un segundo libro y porque fue un éxito tan grande que yo dije dejémoslo así, no tiene caso. Las segundas partes no siempre son buenas y yo no estaba lista, ni Telemundo ni Arturo Pérez Reverte (autor del libro ‘La reina del sur’). Pero creo que todo cae en su lugar, en el tiempo que tiene que ser y cuando tiene que ser”, expresó la también empresaria.

De acuerdo con la actriz, para sumarse a la segunda entrega puso una condición: Que Arturo Pérez Reverte estuviera y que si no estaba escribiendo otro libro, él hiciera toda la estructura de la serie y que junto a Roberto Stopello la adaptara como sucedió en la primera parte.

Contenta por la buena aceptación que ha tenido esta serie desde sus inicios en febrero de 2011, la actriz recordó que nunca se imaginaron el impacto que tendría tanto en el público como en las historias que se contarían a partir de esta producción.

“La verdad nosotros en ese momento éramos una compañía chiquitita, una compañía pequeña que nadie veía y que no tenía mucho jale, así que desde la primera nosotros dijimos: Ojalá que alguien la vea y después del éxito que fue siempre hubo un coqueteo de parte de Telemundo hacia mí y hacia Arturo para hacer una segunda parte, pero pues nada más no se juntaban los elementos necesarios”, mencionó.

“Con el éxito y los números tan rotundos, juro que me dan ganas de llorar de la emoción porque el trabajo que uno hace en una serie así, sobre todo uno como protagonista es exhaustivo, entonces cuando tiene éxito es un plus para nosotros los actores. Es un apapacho al corazón y a todo el esfuerzo que uno pone”, concluyó la actriz mexicana quien desde 2015 cuenta también con la nacionalidad estadounidense.

