Por miedo casi rechazo papel de José José, dice Alejandro de la Madrid

México, (Notimex).- Alejandro de la Madrid reconoció que tuvo miedo y en algunos momentos pensó en declinar la oferta de dar vida a José José en su serie biográfica, debido a que es un hombre muy querido por su público y reconocido en la música.

“Por momentos lo pensaba y decía sí, ¡vamos!, luego decía no, mejor no, porque es una responsabilidad grande dar vida a José José, un hombre que la gente siente como suyo”, comentó De la Madrid a la prensa, durante la presentación de la producción “José José. El príncipe de la canción”.

Expresó que se siente muy afortunado de representar al gran ícono de la música, “es una historia hecha con cariño para la gente, además de que tiene un mensaje que también les encantará”.

Comentó que tuvo la oportunidad de platicar con “El Príncipe de la Canción”, a quien vio feliz y radiante, y al ver cada capítulo de la serie se emocionaba. “Por instantes me agarró las manos, me abrazó y me dio las gracias por recrear esos momentos que para él son inolvidables”.

Dijo que sabe que el cantante pasa por momentos difíciles de salud, lo cual lamentó; sin embargo, le mandó buenos deseos y que espera su pronta recuperación.

“Es un hombre que me ha mostrado fortaleza y que va a encontrar su camino. Es una persona que va a estar en paz y a quien la serie le traerá cosas buenas”, dijo el actor, quien también reconoció que tuvo que utilizar algunas pelucas para hacer el personaje, pues él no goza de una abundante cabellera.

Insistió que está listo para enfrentar las críticas, pero dejó claro que él no es imitador de José José, sino un actor que interpreta a un personaje muy grande, que va pasando por diferentes etapas.

“Ojalá que sea éste el personaje que me cambie la vida, porque lo quiero mucho”, expresó el actor, quien espera volver a reencontrarse con el intérprete de “El triste” en cuanto termine de grabar la serie en dos meses.

Respecto a sus canciones favoritas, indicó que ha hecho su propia lista, pero conforme avanza la serie la ha ido cambiando, pues es difícil decidirse.

“José José. El príncipe de la canción” se estrenó en Estados Unidos el pasado 15 de enero y en unos meses en México.

La historia, basada en libro “Es mi vida”, cuenta con las actuaciones de Alejandro de la Madrid, María Fernanda Yepes, Itatí Cantoral, José Ángel Bichir y Rosa María Bianchi.

