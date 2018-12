PREDICCIONES 2019…

Para los que sigan mis predicciones les diré que mi record no es perfecto. En casi una década de hacer pronósticos anuales cada diciembre, mi porcentaje es arriba del 80%. No soy adivino, ni uso alineación de astros, soy un profesor de posgrado jubilado que leo y pienso mucho.

Fallé este año 2018, en tres cosas, anticipé que un equipo europeo sería campeón de la Copa Mundial, mencioné a Alemania o España, fue un europeo: Francia, pero me la pongo mal por no haber sido Alemania, o España. Fallé en que una crisis mayor pondría en peligro la dictadura de Putin en Rusia, y aunque hubo varias crisis ninguna fue de gran envergadura a niveles que se estremeciera su liderazgo. Y finalmente, anticipé que en California tendríamos el primer Gobernador de origen hispano, Villaraigosa no llegó a las finales, en cambio otro sajón liberal será el Gobernador del estado más próspero y destacado de los Estados Unidos.



En cambio, estuve acertado en anticipar la crisis del Breixit, el triunfo del ultra derechista Bolsonaro en Brasil, y el triunfo de López Obrador en México, y acerté, pero quedándome corto con la pléyade de crisis de Trump. Está por verse si mi pronóstico de que Alabama repetirá como campeón de futbol universitario de Estados Unidos, pues le quedan dos juegos para que mi pronóstico se haga realidad.



Los pronósticos de este año se hacen cada vez mas difíciles por el fastidio y desesperación de los electorados del mundo con políticos y partidos. Igualmente el panorama económico pende de frágiles pendientes. Sin embargo, siguiendo con mi tradición estas son las predicciones.



1) CHINA POTENCIA MUNDIAL

Más que un pronóstico esto es una confirmación, pero mas que una confirmación, es un reconocimiento a que la rivalidad con Estados Unidos se torna en dependencia, y los desaciertos de Trump limpia el camino para la hegemonía china a nivel mundial. Dicho de otra manera, los Estados Unidos disminuyen en importancia, mientras que los chinos surgen fuertes, y sólidos. El 2019 el panorama mundial debe de multi-mencionar a China y es momento de planear ese viaje pospuesto por muchos expertos en comercio, finanzas, geopolítica, y relaciones internacionales. China es el nuevo coloso mundial.



2) EE.UU. A LA BAJA

La historia de los imperios, no marca una línea de parte aguas donde después de una fecha, o un evento se deja de tener influencia. Pero no hay ninguna duda de que los Estados Unidos nunca, desde la Segunda Guerra Mundial que lo hizo surgir como potencia indiscutible, iba cuesta arriba.



Desde el triunfo de Trump, quizá un poco antes, los Estados Unidos, han estado en franco declive. La administración del tristemente célebre Trump en medio de desaciertos republicanos ha desatado una crisis callada y sistemática donde lo único que falta es una crisis económica que es precisamente lo que será mas destacado del 2020 en los Estados Unidos, el 2019 será un año de índices modestos, casi a la baja, en anticipación de la crisis en el 2020. Es decir, 2019 desaceleración, 2020 recesión.



Obviamente, la reelección de Trump aparece poco menos que imposible, independientemente de que un grupo de fieles seguidores masivamente votarán por él aunque lo vean cometer los peores crímenes. La combinación de una economía sobre-calentada apuntando a crisis hará que sus seguidores de Trump no puedan re-elegirlo.



Nos equivocamos una vez diciendo que jamás sería Presidente, pero acertamos diciendo que sería su presidencia catastrófica, es difícil volvernos a equivocar. Anticipo por tanto un nuevo líder demócrata que ganará la Presidencia y dará reversa a la serie de catástrofes diplomáticas generadas por Trump en una administración que tendrá como prioridades la unificación de una nación dividida, y detener el daño diplomático que cotidianamente Trump y sus secuaces republicanos han causado. Este nuevo líder será hombre o mujer, pero será nuevo, no será nadie de la vieja guardia.



3) MÉXICO-MORENA-AMLO SIN CRISIS MAYORES, SOLO UN GRAN PROBLEMA

Ninguna crisis mayor tendrá México en 2019. Los detractores de AMLO tienen una década anticipando apocalípticos escenarios si triunfaba. No solo no ha pasado, sino que de muchas maneras ha sido al revés.



Su toma de protesta fue histórica con la presencia indígena por décadas puesta en el último lugar de la escala social. Los debacles de la bolsa de valores y acciones no han sucedido. Las fluctuaciones del dólar han sido importantes, pero no dramáticas y estos cambios tienen rangos manejables.



El gabinete de AMLO es el de sólidos especialistas, con impresionantes currículos, que gozan de respeto ante los más recalcitrantes críticos. Su equipo de trabajo no muestra los sesgos panistas de Calderón Hinojosa, y mucho menos las preferencias priistas de Peña Nieto. Existe diversidad con muchos priistas en su equipo, y con edades diversas, desde muy jóvenes, maduros, y francamente viejos otros. Pero preparación y experiencia de su equipo nadie lo puede negar.



AMLO ya se probó como Regente de la Ciudad de México. Sus resultados fueron buenos. Que hace encuestas que no tienen la importancia que deberían tener, que detuvo la construcción del Aeropuerto nuevo, que cambia la Reforma Educativa, pueden ser cosas buenas o malas, pero ninguna anticipa terremotos políticos, y catástrofes económicas. En cambio lo bueno ya es abundante. Apoyo a los pobres, prominencia de los indígenas, creación de 100 nuevas universidades, impresionantes proyectos para el sureste (el tren Maya, la Refinaría en Tabasco), lucha contra la corrupción, bajar sueldo de funcionarios, zona libre y bajar impuestos en la frontera con EE.UU…, y más.



Sin embargo mi pronóstico para AMLO y su 4ª. Transformación, no es enteramente positiva por un tema que como fantasma lo perseguirá durante todo el sexenio o la mayor parte del sexenio: la seguridad en México. El asunto no es nada que se pueda resolver con un “me canso ganso”, y amerita de complejas, y coordinadas acciones que empiezan por reformar, y limpiar el desprestigiado sistema de justicia en México.

AMLO ha apostado a darles alternativas a los jóvenes que sostienen al crimen organizado, y semi-organizado, pero en primer lugar esa es una gran solución a largo plazo, los resultados con esa –sola- estrategia se verían apenas al estarse yendo, porque sin lugar a dudas se irá en diciembre del 2024 año. El Ejército, que las voces populares lo quieren fuera de calles, rancherías, y poblaciones, es imposible de ignorar. La preparación de una “nueva” guardia nacional lleva tiempo, y si todos los policías, cuerpos de seguridad, incluyendo Ejército y Marina se han corrompido, ¿con qué buenas razones no lo hará la aún casi inexistente Guardia Nacional?



Mi predicción es que este será el asunto mas espinoso y peliagudo de AMLO y MORENA, que será una verdadera calamidad, curiosamente, el anhelo mas sentido y prioritario de la población.



4) TECNOLOGÍA PELIGROSO TROTE QUE A TODOS NOS AFECTA

El año a punto de terminar rebasó los pronósticos que hice. El 2018 será recordado porque se descubrió el lado “negro” de la tecnología. Facebook, otrora arrogante campeón de la comunicación personal, recibió ira mundial por su irresponsable manejo de cuentas falsas que ayudaron a Trump a ganar, bajo los auspicios de Rusia. Pero no fue lo único, un ataque, o descuido de ellos logró que cuentas de miles de usuarios cayeran en manos de “hackers” piratas cibernéticos. Más aún tuvieron que aceptar que decenas, sino cientos, de cuentas eran ficticias y parte de un conspiración para influir al público.



Twiter, no le fue mejor, tuvo acusaciones iguales y hasta peores. Una alta funcionaria de Twiter tuvo que aceptar espionaje electrónico ordenado por ella para identificar a los enemigos de la popular aplicación que usa Trump. Otras compañías igual fortalecen filtros y empiezan a utilizar “detectives cibernéticos” tratando de identificar el uso de intencionadas tendencias políticas, o sociales, y hasta terroristas.



Anticipo que aumentará la regulación del uso de las redes sociales, modificando para siempre lo que conocemos. Surgirá como especialidad los abogados especializados en redes sociales, inteligencia artificial, y otras opciones que influirán los negocios como Amazon y otros. 2019 será un año detonador de cambios y luchas cibernéticas.



5) LATINO AMÉRICA EN UNA MONTAÑA RUSA

Los países latinoamericanos se encuentran en crisis. Ecuador, Perú, y Brasil, han hecho cargos y encarcelado a ex funcionarios. Lo han logrado a través de sistemas judiciales renovados, o reforzados. Mientras que “lo político” no ha estado ausente, es una nueva era. Esto se combina con resultados –extremistas- en Brasil y en México aunque en los extremos ideológicos opuestos. Aunado ese escenario a lo que llevó a Trump a la Presidencia, y a los candidatos que han ganado o que han estado a punto de ganar, en otros países, sobre todo europeos, la ecuación es simple y es sencilla: hartazgo de políticos + saciedad de política + desilusión de partidos políticos = elección de extremistas que pretenden tener la solución a todos esos desencantos.



Son tres los países donde anticipo cambios y no pacíficos: Venezuela, Bolivia, Argentina, y Paraguay. Por diferentes razones, esos países tienen todo el perfil de esa peligrosa ecuación.



6) EL CHAPO POR SIEMPRE EN LA CÁRCEL

Cuando alguien como El Chapo, es trasladado a lo Estados Unidos, no tiene mas que una posibilidad de negociar sentencias menores: dar información relevante. Para la mala suerte del Chapo, son tantos los que han caído antes y todos han negociado con lo mismo: dando información. Con tantos dando información, el panorama se hace mas evidente, y mas completo: funcionarios de la policía que reciben pagos de los cárteles, gobernadores que reciben pagos, funcionarios federales que reciben pagos. Intercambio de favores. La otra pregunta de interés es como se re-estructura la “federación” de cárteles a raíz de la caída de la cabeza, o sea El Chapo. ¿Qué información puede dar El Chapo, que no sea voz populi entre los agentes infiltrados, y entre los traidores que abundan? La pregunta clave es:, ¿qué información puede proporcionar El Chapo que sea importante para la DEA o el Departamento de Estado Norteamericano? Otra pregunta de interés: ¿Qué gana la administración de Trump publicando la lista de gobernadores, y empleados federales que estaban en la nómina del Chapo, además de hacer evidentes como están agentes de la CIA y la DEA infiltrados en el gobierno de México, y en los cárteles? Y una más: ¿Qué tanto importa esto después del triunfo de MORENA? La triste conclusión para El Chapo es: poco o nada importa. Armar explicando como fueron ciertos eventos, confirmar lo ya sabido, tiene poca importancia. En cambio, tiene mucha importancia enviar un mensaje a los capos de que siendo enviado a los EE.UU. no tienen escapatoria. El Juez será severo contra El Chapo.



Mi pronóstico. AMLO y su MORENA administración harán todo lo posible por que se sepa la lista de los socios del Chapo, o de los que estaban a sueldo en acuerdos con él. Los EE.UU. no verán a bien hacerle el juego político a AMLO y lo guardarán. El Chapo será condenado a tantos años que morirá en prisión, si es que no lo matan adentro como

ajuste de cuentas (cosa que sería un favor para él).



7) EUROPA CON CAMBIOS MENORES

El cambio mas importante en Europa fue la salida de Gran Bretaña del La Comunidad Europea (Brexit). Esta inesperada y sorpresiva decisión llevada a las urnas fue muy estrecha y ha puesto de cabeza una unión que funcionaba bien. Mientras que esta decisión electoral provocó cambios políticos dentro de Inglaterra, está alejado el hecho de convertirse en historia pues el nuevo equipo conservador no acaba de complacer a nadie. Theresa May, Primera Ministra del Reino Unido, se tambalea. El famoso acuerdo para salirse no complace ni a unos ni a otros. En realidad la decisión de salirse harto irresponsable es un acto de perder-perder.

Alemania se consolida, aunque fuerzas similares de derecha que ventean fuerte en el viejo continente anuncien el final de la mujer mas poderosa del mundo Angela Merkel, en Francia, otro país crucial en importancia, las cosas no están mejor. Emanuel Macron tiene una agenda moderada en lo conservador, y refinada en lo fiscal, pero las mismas ecuaciones que han llevado al poder a extremistas, ganan poder en toda Europa.

Italia, en eterno drama, no es excepción, Guiseppe Conte, Profesor de Leyes con escasa o nula experiencia en política, emergió conciliando a los dos partidos mayoritarios, con el lema de “pondré fin al negocio de la migración”.

La verdad es que el mundo entero se polariza entre los que tienen y los que no tienen. Éstos últimos emigran, en estrategia hormiga, o semi-masivamente, o masivamente, hacia los países que tienen. Si como dice el dicho “todo lo que no te mata te hace mas fuerte”, es posible que Europa esté aprendiendo a lidiar con los caprichos ingleses, y que si se mantienen unidos la Unión Europea se haga mas fuerte.

Depende mucho de la migración y como lidien con este problema. Hasta ahora la Unión Europea no lo hacía mal, procuraba evitar los impactos mayores de este fenómeno migratorio en los países del Sur del Mediterráneo, España, Francia, e Italia, y procuraban humanitariamente administrar campos de refugiados y enviarlos en pequeños grupos a las naciones parte de esta Unión en completo acuerdo con las gobiernos respectivos. Esto permitía una absorción mas civilizada, y hasta ventajas a los países con baja demografía y urgidos de mano de obra. Pero eso fue precisamente lo que alimentó iras racistas y eventualmente la separación de Inglaterra, y las nuevas corrientes neo-nazis, y ultra-conservadoras de muchos países. Esas nuevas corrientes racistas y conservadoras son oportunistas, como lo fue Trump. Sus atrasadas ideologías viven de espalda al mundo globalizado y es imposible que vivan mas de una o dos elecciones.

Mi pronóstico para Europa es que los conflictos seguirán en Inglaterra, Francia, e Italia. Alemania seguirá su camino a fortalecerse bajo un nuevo liderazgo político post-Merkel, que debe ser moderado y opositor a los extremistas. La Unión Europea se robustecerá a partir de que todos los países miembros aprenderán de la metida de pata de Inglaterra. Pensarán muy bien las negativas consecuencias de dejar a la Unión.

8) RUSIA A LA BAJA

Tengo ya un lustro de pronosticar una crisis para Rusia y para Putín. No he atinado, pero tampoco he estado enteramente equivocado.

Como en el caso de Trump en que muchos analistas fallamos, en el caso de Rusia y de Putín es harto complejo hacer predicciones.

Rusia es un país impresionantemente importante a escala mundial. Sus extensiones, sus recursos, su gente, y algunas recursos como el petróleo, el uranio, su arsenal nuclear, y otros, lo hacen un protagonista mundial obligatorio.

Pero al mismo tiempo no acaba de obtener una identidad post-Unión Soviética. Es parte de Europa, y no es. Es parte de Asia, y no es. Es democrática, y no es. Es independiente del mundo global, y es dependiente igual.

Este rompecabezas geo-político se complica más por la figura de Putín. Sin lugar a dudas un hombre excepcionalmente habilidoso, pero igual siniestro, manipulador, y mentiroso.

Haciendo honor a la verdad, Rusia y Putín, se han beneficiado mucho con el triunfo de Trump. Quizá Putín anticipó lo que muchos no pudimos aceptar. Algo misterioso y desconocido debe existir para que Trump se muestre sumiso, abyecto, y temeroso de Putín. Quizá estos inesperados escenarios sean los que han influido en que mis pronósticos no resulten certeros en el caso de Rusia.

Por otra parte, el indudable y verdadero enemigo de Rusia es China. Gran parte de ambos ejércitos se encuentran concentrados en esa frontera, la chino-rusa.

Aunque nadie que aventura a hacer pronósticos debe ser tan terco, anticipo, una vez mas que el 2019 será un año de crisis mayores para Rusia. El 2019 será el año en que se haga más evidente la influencia de Rusia en intervenir cibernéticamente, y de otras formas en otras naciones. De la misma manera, el año a punto de nacer, el 2019, será el que conozca de muchos misterios de Trump y Putín.

Mientras que anticipo que Putín seguirá en el poder, Rusia se aislará mas del resto de Europa y de Asia. Nada de esto es diferente a lo que ya sucede, pero los rusos tienen bastante con su masiva geografía y las etnias que viven en ella.

9) CAMBIO CLIMÁTICO



Trump ha sido retrógrada y un ejemplo de necedad con sus caprichosas opiniones, y dando reversa a políticas francamente progresistas que estableció Obama, un ex Presidente que durante su gestión tenía la disciplina de escuchar a los que sabían y de hacer preguntas antes de tomar una posición. Se avanzó en sus 8 años de gestión en asuntos ambientales y diplomacia global. Su Secretario de Estado fue un guerrero de buenas causas sociales, ambientales, y de cooperación diplomática.



Las malas noticias es que ya estaba el mundo en un estado de deterioro tal con muchas consecuencias casi irreversibles, Trump ha venido a sellar la mala suerte de los extremos climáticos.



Anticipo que el 2019 se volverán a rebasar los records de calor, nevadas, heladas, inundaciones, y fuegos a un gran costo pues se trata de remediar las crisis ya evidentes y anticipadas, no de prevenirlas.



A lo anterior se puede agregar, en el caso de California, temblores devastadores. Mientras que estos últimos la tecnología no ha podido avanzar suficiente para preverlos con tiempos mas precisos, si podemos decir que son inminentes y cada día que pasa estamos mas cercanos de que sucedan. El verdaderamente temible es uno de 7.5 o + Esa magnitud se tuvo recientemente cerca de Anchorage, en Alaska y milagrosamente no fue tan devastador. Ese mismo temblor en las urbes de California sería una gran catástrofe.



10) PREDICCIONES VARIAS

Sendos ex presidentes, uno de México y uno de Estados Unidos dejará de existir en 2019.



Alabama en el futbol americano universitario no será el campeón en 2019-2020, pero quedará en los mejores 3.



El terrorismo islámico y de otro tipo no se terminará en 2019 pero disminuirá.



El consumo de drogas se reducirá en EE.UU. Seguirá la tendencia en EE.UU. de aceptar como droga recreativa a la mariguana.



El número de presos en los EE.UU. escandalosamente alto, se disminuirá.



Habrá notables progresos en la lucha contra el cáncer.



La población méxico-americana seguirán sin un líder y sin estar unidos.



Las remesas de los mexicanos en EE.UU. se mantendrán pero no aumentarán significativamente.



Los movimientos femeniles tocaron su punto más alto, y empezarán a decaer en importancia.



La Iglesia Católica hará cambios importantes.

