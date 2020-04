Preguntas y respuestas sobre el coronavirus para los consumidores

La FDA está trabajando para abordar el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y mantenerlo a usted y a su familia informados sobre los últimos avances. Aquí hay respuestas a algunas preguntas frecuentes de los consumidores sobre los tratamientos y la prevención:

P: ¿Son efectivos los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19?

R: No. Los antibióticos no funcionan contra los virus; sólo funcionan en infecciones bacterianas. Los antibióticos no previenen ni tratan la enfermedad por el coronavirus (COVID-19) porque el COVID-19 es causado por un virus, no por una bacteria. Algunos pacientes con COVID-19 también pueden desarrollar una infección bacteriana, como la neumonía. En ese caso, un profesional de la salud puede tratar la infección bacteriana con un antibiótico.

P: ¿Debería comprar equipo de protección personal como mascarillas o respiradores N95 para mí y mi familia?

R: No. Las máscaras quirúrgicas y las N95 deben reservarse para el uso de los trabajadores de la salud, los socorristas y otros trabajadores de primera línea cuyos trabajos los ponen en mayor riesgo de adquirir el COVID-19. Las coberturas de tela recomendadas por los CDC no son máscaras quirúrgicas ni respiradores N95. Las máscaras quirúrgicas y los N95 son suministros críticos que deben seguir siendo reservados para los trabajadores de la salud y otros equipos de primera respuesta médica, según lo recomendado por los CDC.

P: ¿Puedo contraer el COVID-19 de un trabajador del sector alimenticio que prepare mis alimentos?

R: Actualmente, no hay evidencia de que los alimentos o envases de alimentos estén asociados con la transmisión del COVID-19. Sin embargo, el virus que causa el COVID-19 se está propagando de persona a persona en algunas comunidades en los EE.UU. Los CDC recomiendan que si está enfermo, permanezca en casa hasta que esté mejor y ya no presente un riesgo de infectar a otros.

Cualquier persona que manipule, prepare y sirva alimentos siempre debe seguir los procedimientos de manipulación segura de alimentos, tales como lavarse las manos y las superficies con frecuencia.

P: ¿Debo tomar ivermectina para prevenir o tratar COVID-19?

R: No. Aunque existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento del COVID-19. No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19 a menos que se lo haya recetado su proveedor de atención médica y lo haya adquirido de una fuente legítima.

Un artículo de investigación publicado recientemente describió el efecto de la ivermectina en el SARS-CoV-2 en un entorno de laboratorio. Estos tipos de estudios de laboratorio se usan comúnmente en una etapa temprana del desarrollo de fármacos. Se necesitan pruebas adicionales para determinar si la ivermectina podría ser apropiada para prevenir o tratar el coronavirus o COVID-19.

Para obtener más información sobre el coronavirus, visite: Preguntas frecuentes sobre la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) de la FDA. Lea más sobre ivermectina (en inglés).

