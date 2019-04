Premiarán en Canadá a investigador tamaulipeco

El Dr. Miguel Angel Villegas, profesor de la Facultad de Enfermería-Nuevo Laredo recibirá el Premio Investigador Joven “Emerging Nurse Researcher 2019”

El profesor e investigador de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. Miguel Angel Villegas Pantoja, recibirá el Premio Investigador Joven 2019 “Emerging Nurse Researcher”.

El galardón es otorgado por la Sociedad de Honor en Enfermería Sigma Theta Tau International, la organización de profesionales de enfermería más grande del mundo, y por primera vez se entregará este premio a un investigador de América Latina y el Caribe.

La entrega se realizará el próximo 26 de julio en Calgary, Canadá, durante el XXX Congreso Internacional de Investigación en Enfermería.

Con ese motivo, la Directora de la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, la Dra. Nohemí Selene Alarcón Luna, en nombre de la comunidad universitaria del plantel le expresó su felicitación al Dr. Villegas por este merecido reconocimiento al trabajo académico y científico que desarrolla en la UAT.

“Estoy segura que este es uno de los muchos reconocimientos y premios que obtendrá por su trabajo profesional. Es un excelente profesor e investigador de nuestra Facultad y de la Universidad. Nuestra más sincera felicitación para él”, subrayó la Dra. Alarcón Luna.

El “Emerging Nurse Researcher Award”, fue creado en 2015 para reconocer a enfermeras y enfermeros con una carrera temprana en investigación (que han obtenido doctorado al menos dentro de los cinco años previos a la convocatoria).

Se otorga a miembros de cada una de las ocho regiones globales de Sigma Theta Tau (América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, Europa, África, Oriente Medio, Asia y Oceanía), quienes han desarrollado investigación que ejerce influencia en la profesión como entre la sociedad.

Es Licenciado en Enfermería por la UAT; con Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante 2015 se desempeña como Visiting Assistant Professor en el programa Nursing PhD de la City University of New York (CUNY), Graduate Center. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I; y miembro del Capítulo Tau Alpha (ubicado en Monterrey, N.L.).

Ha participado en los proyectos: “Intervención preventiva del consumo de alcohol y disminución del contagio de VIH para mujeres jóvenes” e “Intervención preventiva de VIH y violencia para mujeres trabajadores industriales y de maquiladoras”, financiados por PRODEP-SEP; y con financiamiento internacional otorgado por Sigma Theta Tau International, en el proyecto: “What is the relationship between mentors’ qualities and mentees successful progression in a Nursing PhD program?”.

En su carrera como investigador ha desarrollado o colaborado en la publicación de nueve artículos de investigación en revistas indizadas, ocho capítulos de libro y dos libros, la gran mayoría enmarcados en el estudio de las adicciones en población vulnerable dentro de México o en la educación en enfermería.

