Presidente de México asegura que la pandemia “estuvo mal manejada” en España

México, 27 (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que la pandemia de coronavirus “estuvo mal manejada” en España y aseguró que la estrategia mexicana para superar la crisis sanitaria y económica servirá de “ejemplo” para otros países.

“Quiero mucho al pueblo español pero estuvo mal manejado el problema de la pandemia. Desgraciadamente, tuvieron más fallecidos que en México y en lo económico lo mismo. Se les cayó más la economía que a nosotros”, dijo el mandatario, a pesar de que México registra más fallecidos en cifras absolutas.

López Obrador aseguró en rueda de prensa desde Monterrey que su país no se ha endeudado en esta crisis y aseguró triunfalista que el caso de México “va a ser un ejemplo” para los otros países.

“El modelo nuestro ha funcionado porque lo que se aplicaba en todo el mundo cuando había una crisis consistía en endeudar el país para rescatar a instituciones financieras (…). Ahora decidimos rescatar de abajo arriba”, dijo el presidente mexicano.

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que la estrategia de su Gobierno fue “apretarse el cinturón lo más que se pueda” para no contratar deuda y entregar apoyos a pequeñas empresas.

“Algunos países lo que hicieron fue contratar deuda, entregar dinero a las corporaciones, se les cayó la economía más que a nosotros y se endeudaron por completo”, dijo el mandatario.

Asimismo, dijo que llegará el momento de “evaluar” cómo enfrentó cada país la pandemia y aseguró que escribirá “la experiencia de qué hicimos nosotros a diferencia de qué hicieron otros países”.

Con 573,888 casos confirmados y 62,076 muertes de COVID-19, México se encuentra todavía en la primera ola de la pandemia y es el tercer país con más fallecidos, solo superado por Estados Unidos y Brasil.

Por su parte, España, que se encuentra en plena segunda ola de la pandemia, acumula 419,849 contagios y 28,971 muertes por COVID-19, siendo el octavo país con más fallecidos.

Sin embargo, con relación a la población, España ocupa el quinto lugar en muertos por cada millón de habitantes, mientras que México es el número 12.

Por lo que se refiere a la economía, el PIB mexicano cayó un 17.1 % en el segundo trimestre de este año frente al periodo enero-marzo, mientras que el español fue de un 18.5 %.

No es la primera vez que López Obrador habla de la situación en España, puesto que el 17 de agosto ya dijo que a México le había ido “mejor” en esta pandemia.

El presidente de México, cuyo abuelo era español, provocó el año pasado un conflicto con el Gobierno de España al exigir al rey Felipe VI disculpas por la conquista española del actual México.

Asimismo, ha arremetido en varias ocasiones contra sus predecesores por “favorecer” a empresas energéticas españolas en el país.

