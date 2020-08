Presidente de México dice que dinero recibido por hermano son “aportaciones”

México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró el viernes que el dinero recibido por su hermano de parte de un actual funcionario de Gobierno, como muestra un vídeo difundido en las últimas horas medios, eran “aportaciones” voluntarias de quien apoyaban su campaña en 2015 en Chiapas.

“Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba”, afirmó el mandatario durante su conferencia mañanera.

El jueves se filtraron a la prensa unos vídeos donde se muestra al hermano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, recibir en un sobre dinero que era supuestamente para una campaña electoral.

El mandatario aseguró este viernes que la difusión del material es una reacción “normal, legítima” de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tiene su Gobierno “de acabar con la corrupción en el país”.

Refirió que este nuevo vídeo no es comparable con los casos de el exdirector de Pemex Emilio Lozoya -vinculado al escándalo de Odebrecht- y de Genaro García Luna, antiguo ministro de Seguridad Pública de México.

Pues aseguró “hay notorias diferencias” no solo en el monto del dinero sino en que en los otros casos “sin duda es extorsión, es mordida, van a obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción”.

Indicó que lo que se recaudaba era para mantener el movimiento político que lideraba, para el pago de gasolina y para el pago de la gente que trabajaba en la organización, por ejemplo.

Y el mandatario reiteró que esta es la manera en que se financian todos los movimientos. “Con el apoyo de la gente”, dijo.

“La revolución mexicana se financió con la cooperación del pueblo”, dijo López Obrador.

Aseguró que el vídeo es del 2015, cuando hubo elecciones en Chiapas pero recordó que entonces su Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) solo logró ganar un municipio.

Del mismo modo, pidió al periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió inicialmente la grabación, que presente la denuncia correspondiente para que se inicie la investigación correspondiente.

Dijo que en la investigación se debe conocer el origen del dinero, para qué se usaba y cuál era el fin último del mismo y, aunque aseguró no tener idea de la procedencia del dinero, apuntó: “no creo que haya sido dinero del Gobierno” de Chiapas.

EL FUNCIONARIO INVOLUCRADO

El monto de dinero que aparece en el vídeo lo da David León, quien hasta hace unos días era coordinador nacional de Protección Civil.

Este fue nombrado recientemente encargado de una empresa pública para la compra y distribución de medicamentos, si bien el funcionario ya ha anunciado que no asumirá el cargo hasta que se resuelva la situación.

A raíz de esto, el mandatario recordó este viernes que su filosofía sigue siendo “cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea”.

Y aseguró que él ya tenía conocimiento de los vídeos desde hace algunos días, cuando León le llamó para decirle que le habían advertido que saldrían a la luz.

“Le dije que enfrentara la denuncia y dijera la verdad”, apuntó y aseguró que él mismo fue quien recomendó a León no aceptar el nombramiento a esta nueva empresa del sector salud.

Dijo también que recomendó a León y a su hermano “que no se amparen” pues eso indica sospecha y aseguró que, de ser necesario, él mismo se presentará a declarar.

