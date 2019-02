Prevén que el lunes llegue segunda caravana a Ciudad de México

México, (Notimex).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, aseveró que la capital del país se ha destacado por respetar y promover los derechos humanos de los migrantes que han llegado en las diferentes caravanas que buscan llegar a Estados Unidos.

“No es por nada pero esta ciudad tiene de que presumir en términos de atención a migrantes con enfoque de derechos humanos y de atención humanitaria”, expresó en entrevista tras la presentación de la Agenda Ciudadana 2019, que promueve el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Al señalar que el próximo lunes se espera la llegada de la segunda caravana de migrantes, con cerca de dos mil 500 integrantes, afirmó que las autoridades capitalinas están preparadas para recibirlos y darles la atención que corresponde a sus derechos, así como ayuda humanitaria.

“Tenemos ahorita ya saliendo de Chiapas, de Arriaga, rumbo a Oaxaca, otra caravana que es alrededor de dos mil 500 personas, esperamos que lleguen a la Ciudad de México hacia el domingo o lunes próximo”, informó la ombudsperson capitalina.

Comentó que en este año se esperan hasta 10 caravanas más cuyo principal objetivo es llegar a Estados Unidos, aunque “se desconoce cómo se va a comportar la gente”, ahora que hay un programa federal para darle a los migrantes una estancia regular en territorio nacional por seis meses.

Opinó que con ese programa, “las caravanas no tienen mucho sentido, pues se hacían para protegerse, y además no recibían ningún seguimiento, ni apoyo del gobierno. Hoy, con este tipo de regularización y esa oferta, la tendencia tendría que disminuir, porque no se tiene que caminar en caravana, porque tiene un nivel de seguridad más alto”.

Sin embargo, refirió que en el Estadio Jesús “Palillo” Martínez, en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, Iztacalco, las autoridades locales están preparadas para recibirlos igual que en noviembre pasado, donde se les garantiza el derecho a la salud, a la alimentación y al albergue.

Expuso que la primera caravana de 2019 entró a México el 19 de enero y en su mayoría se fueron de esta capital la semana pasada, por lo que se considera ya cerrada, aunque se tiene un flujo en promedio 100 migrantes que a diario llegan a la ciudad y no vienen en caravana.

La presenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina indicó que actualmente hay 995 migrantes en el albergue, de los cuales 568 son hombres, 174 mujeres, 125 adolescentes, 157 niñas y niños, 25 de la población LGTB y 11 personas con discapacidad.

Abundó que en el citado albergue se mantienen reglas para la convivencia, por lo que en el campamento no se permite que las personas ingieran bebidas alcohólicas o fumen, debido a que hay muchos menores de edad, y recordó que que para el resguardo y seguridad de los migrantes hay desplegados 100 elementos en los alrededores y por turnos.

